L’énorme coup de gueule de Jürgen Klopp sur son avenir

Après avoir marqué l’histoire de Liverpool pendant plus de neuf ans, Jürgen Klopp a subitement tourné la page des bancs de touche à l’issue de la saison 2023-2024. Épuisé par l’intensité du quotidien d’entraîneur, il avait annoncé son départ dès janvier 2024, expliquant qu’il était à court d’énergie. Après une année sabbatique loin de la pression médiatique, le technicien allemand a officiellement pris ses distances avec le rôle de coach pour embrasser une carrière plus stratégique, loin de l’adrénaline des matchs et des entraînements quotidiens. Depuis le 1er janvier 2025, Klopp occupe le poste prestigieux de directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull.

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Dans ce nouveau rôle, il supervise l’ensemble du réseau de clubs de la firme et collabore ainsi à Leipzig, Salzbourg, New York, Bragantino. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a même une participation sporadique auprès du Paris FC, le nouveau club de la galaxie de la boisson énergisante. Alors que son nouveau poste lui a valu des critiques outre-Rhin, car il a décidé de rejoindre le controversé Red Bull, Klopp se régale dans cette fonction. Bien que les rumeurs l’envoient régulièrement au Real Madrid, à l’Atlético de Madrid ou à la tête de la Maanschaft, il semble pour l’instant s’épanouir dans cette fonction de superviseur, savourant une nouvelle liberté loin des bancs de touche. Lors d’une intervention remarquée à Munich ce lundi, Jürgen Klopp a tenu à éteindre définitivement les rumeurs l’envoyant sur le banc du Real Madrid la saison prochaine.

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Jürgen Klopp démonte les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid

Visiblement agacé par l’ampleur prise par ces spéculations dans les médias, le technicien allemand a dénoncé le manque de fondement de ces informations. Dans une mise au point musclée, l’ancien coach de Liverpool a fustigé la presse espagnole et a confirmé qu’aucun contact, de près ou de loin, n’avait été établi avec la direction de la Casa Blanca. Pour mettre un point final à ce feuilleton, Klopp s’est moqué de ces rumeurs et a expliqué l’absence totale de démarche de la part de Florentino Pérez : « c’est bien qu’on en parle. Quand une information devient-elle une information ? Quand quelqu’un prend un bout de papier et écrit quelque chose, ou quand il y a une part de vérité ? Imaginez un peu ! Le Real Madrid qui m’appelle et me dit : "Salut Jürgen, tu imagines ?" Florentino Pérez au téléphone qui me demande : "Jürgen, comment vas-tu ? Ça t’intéresse ?" Suffit-il qu’un média – je ne sais pas s’il s’agit d’une IA ou de vraies personnes derrière tout ça – écrive n’importe quoi ? Ça me dérange. Et puis, je dois constamment répondre. Il faut un peu de discipline, quand même. Si le Real Madrid avait appelé, ça aurait fini par se savoir. Mais tout ça, c’est absurde. Ils n’ont pas appelé une seule fois, pas une seule. Mon agent est là, vous pouvez lui demander. Ils ne l’ont pas appelé non plus. Imaginez depuis combien de temps ça dure… Et je suis censé entraîner l’Atlético de Madrid aussi, peut-être même en même temps. Il faut vraiment se poser des questions. »

Par la suite, Klopp s’est voulu plus mystérieux pour la suite. Alors que son avenir à Red Bull fait jaser et que plusieurs sources affirment qu’il pourrait être sur la sellette plus rapidement que prévu, l’Allemand pourrait, malgré lui, devoir retourner sur les bancs dans les prochaines années. Une perspective à laquelle l’ancien coach de 58 ans n’est pas totalement fermé comme il l’a expliqué subtilement lors de cette même conférence : « pour mon âge, je suis assez avancé, mais en tant qu’entraîneur, je n’ai pas encore tout à fait terminé. Je n’ai pas atteint l’âge de la retraite. Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Mais rien n’est prévu pour le moment. Désolé, Madrid. Il faudra m’appeler avant que je puisse dire quoi que ce soit. » En somme, les rumeurs qui annoncent un retour imminent sur les bancs sont fausses. L’avenir est plus incertain néanmoins.