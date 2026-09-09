PSG - Slovan Bratislava : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain reste sur deux succès en Ligue des Champions. Vainqueur en 2025 et en 2026, le club de la capitale espère réussir la passe de trois. Mais le chemin sera encore une fois très long pour atteindre la finale qui se jouera le 5 juin prochain à l’Estadio Metropolitano de Madrid. Tout commencera ce soir au Parc des Princes avec la réception du Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de championnat. Sur le papier, le PSG est largement favori. Mais la formation francilienne a rencontré quelques petites difficultés en ce début de saison.

La suite après cette publicité

Luis Enrique compte donc sur ses troupes pour repartir de l’avant. Ce soir, il pourra compter sur tout son groupe hormis Alessandro Longoni (blessé). Le technicien espagnol devrait ainsi miser sur son classique 4-3-3, avec quelques retouches par rapport au dernier match. Malgré plusieurs buts encaissés, Matvey Safonov partira dans la peau d’un titulaire. Devant lui, on devrait retrouver une défense à quatre. Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont pressentis pour débuter la rencontre. Au milieu de terrain, Lucho devrait aligner son milieu titulaire.

Luis Enrique va apporter quelques retouches

Ainsi, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves sont attendus dès le coup d’envoi pour remporter la bataille de l’entrejeu. En ce qui concerne le secteur offensif, Khvicha Kvaratskhelia occupera l’aile gauche comme il sait si bien le faire. Le polyvalent Ferran Torres, lui, sera le locataire de l’aile droite. Tous deux auront pour mission d’épauler Ousmane Dembélé, qui occupera le poste d’attaquant. Un onze avec quelques petites retouches mais qui a plutôt fière allure. En face, le Slovan Bratislava sait qu’il faudra sortir un gros match pour bousculer les tenants du titre.

La suite après cette publicité

Yaya Touré, qui dirige cette formation, devrait compter sur tout son groupe. L’ancien milieu de terrain optera a priori ce soir pour un 4-3-3. Devant Dominik Takac, qui gardera les cages, on retrouvera le quatuor Cruz-Bajric-Markovic-Blackman. Dans le cœur du jeu, Rahim Ibrahim, Peter Pokorny et Cristian Martinez seront à la baguette. Enfin, l’attaque sera menée par le trio Camara-Sporar-Barseghian. Cette entrée en matière du PSG, qui est forcément très attendue, sera à suivre dès 21 heures en direct sur notre site en live commenté.