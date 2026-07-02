OM : le cas Bruno Genesio fait déjà beaucoup parler

À quelques jours de la reprise des entraînements, l’Olympique de Marseille y voit désormais plus clair. Habib Beye a été remercié mardi soir. Le lendemain, les Phocéens ont pu officialiser l’arrivée de Bruno Genesio. Un nouveau défi de taille pour le technicien de 59 ans, qui était libre après plusieurs années de bons et loyaux services à Lille. Mais il se sent prêt à relever ce challenge. « J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille.» Entré officiellement en fonction le 1er juillet, le natif de Lyon va devoir remettre de l’ordre dans une maison marseillaise en chantier.

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Un grand ménage est prévu durant le mercato, où il faudra tout de même réussir à bâtir l’équipe la plus compétitive possible pour pouvoir jongler entre la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. Genesio, qui a fait ses preuves à l’OL, au Stade Rennais ainsi qu’au LOSC, arrive avec un CV sérieux et une grande motivation. Mais à Marseille, un club et une ville pas comme les autres, il devra répondre aux diverses attentes. La radio locale, Maritima, parle de lui comme «un entraîneur de « haut niveau » pour un nouveau cycle», avant d’ajouter : «Bruno Genesio arrive avec un CV solide : meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2022 avec Rennes, habitué des podiums (récemment avec le LOSC) et des joutes de la Ligue des Champions. Son expertise sera le socle du « nouveau cycle sportif » engagé par l’OM pour retrouver durablement les sommets français et européens. Le successeur d’Habib Beye prend ses fonctions dès ce mercredi (hier). Il devra rapidement s’atteler à la construction de son effectif avec Grégory Lorenzi pour répondre aux attentes d’un public marseillais qui attend beaucoup de cette nouvelle ère.»

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Une arrivée commentée à Marseille…mais aussi à Lyon

De son côté, Ici Provence se demande si la gestion sera «plus rigoureuse» avec "Pep" Genesio. «Bruno Genesio devra aussi incarner une nouvelle ère, plus apaisée et rigoureuse que la précédente, en compagnie du président de l’OM, Stéphane Richard et du directeur sportif, Grégory Lorenzi, tous deux nouveaux à Marseille également. Le contexte général est connu et difficile pour l’OM : les finances marseillaises sont dans le rouge, l’UEFA a sévi, tout en maintenant le club en Ligue Europa, et la DNCG contrôlera cet été ses transferts et sa masse salariale.» Son profil a d’ailleurs fait la différence rappelle RMC Sport. «Aux yeux de l’OM, Genesio cochait beaucoup de cases : un entraîneur qui a obtenu des résultats partout où il est passé en Ligue 1, une expérience et connaissance du championnat de France, mais aussi un passé de formateur qui peut s’avérer très précieux dans un contexte de relance et d’austérité pour l’OM, qui va sûrement devoir s’appuyer sur certains jeunes joueurs.» Sa nomination n’est pas passée inaperçue du côté de Lyon, où il a fait une partie de sa carrière de joueur et d’entraîneur.

Radio Scoop se demande déjà comment l’ancien coach, qui n’avait pas fait l’unanimité durant son passage sur le banc, sera accueilli. «À Lyon, la question est désormais de savoir quel accueil sera réservé à celui qui a été formé au club et disputé 170 matches sous le maillot lyonnais entre 1985 et 1995, avant d’en devenir l’entraîneur pendant quatre saisons. La réponse sera donnée le dimanche 13 décembre à l’occasion de la réception de l’OM au stade de l’OL pour la 14e journée de Ligue 1. D’ici là, il est permis d’imaginer que Bruno Genesio ne sera probablement pas accueilli avec des fleurs par certains supporters lyonnais.» On peut aussi se demander comment le Français, très marqué OL, va être accueilli par les amoureux de l’OM. Les premiers retours sont plutôt positifs. « On aime les hommes de caractère, on espère qu’il sera l’homme de la situation», «C’est un gage de garantie», «l’optimisme est reparti», ont confié des fans au micro de nos confrères de Maritima. Lors d’un sondage publié sur le site Le Phocéen, près de 91,2% des votants ont assuré être satisfaits de sa venue (4,9% contre, 3,9 % ne se prononcent pas). Genesio semble arriver en terrain conquis à Marseille.