L'AC Milan donne des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic

La semaine dernière, la presse italienne craignait le pire pour Zlatan Ibrahimovic. En effet, les médias transalpins annonçaient en choeur que le footballeur âgé de 38 ans s'était blessé et qu'il pourrait souffrir d'une rupture du talon d'Achille. Mais son club rassurait rapidement tout le monde le 26 mai. «L'AC Milan indique que Zlatan Ibrahimović a subi une blessure au muscle soléaire de son mollet droit lors de l'entraînement d'hier. Le tendon d'Achille est parfaitement intact. Un examen sera effectué dans 10 jours.»

Dix jours plus tard donc, les Lombards ont tenu parole et ont donné des nouvelles d'Ibra. «L'AC Milan annonce que Zlatan Ibrahimović a subi un bilan suite à une blessure au muscle soléaire droit. Son rétablissement se déroule bien, sans complications et un nouveau bilan est à prévoir dans une dizaine de jours.» Il faudra donc encore patienter une dizaine de jours pour avoir des nouvelles fraîches du Suédois.