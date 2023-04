Premier League : l’après-midi totalement cauchemardesque de Tottenham !

La suite après cette publicité

Encaisser 5 buts en moins de 20 minutes, c’est quelque chose d’assez rare dans le football. L’exemple le plus frappant reste celui de la démonstration de l’Allemagne en 2014 face au Brésil (7-1) en demi-finale de la Coupe du monde. Une physionomie assez proche finalement du début de rencontre entre Newcastle et Tottenham ce dimanche, sur la pelouse de St James Park. Pourtant, rien ne pouvait indiquer un tel écart entre les deux équipes avant cette rencontre. Certes, le climat n’était pas optimal pour Tottenham depuis le licenciement d’Antonio Conte et la suspension de Fabio Paratici. Depuis quelques semaines, l’ambiance était morose, mais les résultats restaient acceptables. Cinquième avant de se déplacer sur la pelouse de Newcastle, Tottenham pouvait revenir au même nombre de points que son adversaire (avec un match en moins).

Prendre son destin en main, une action qui était attendue de la part des Spurs mais qui est finalement venue des Magpies. Porté par son équipe, le club coaché par Eddie Howe souhaite retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2003/2004 et a mis les ingrédients pour y parvenir. C’est simple, ce match a rapidement tourné à un cavalier seul. Il ne fallait que quelques secondes pour que Jacob Murphy se distingue et trouve le chemin des filets (1-0, 2e). Joelinton a ensuite doublé la mise (2-0, 6e) puis Jacob Murphy s’est fendu d’une jolie frappe pour éteindre immédiatement le suspense (3-0, 9e). Peu après, Alexander Isak a mis son équipe à l’abri avec un doublé (19e et 20e) pour porter le score à 5-0. En plein naufrage, Tottenham a néanmoins sauvé l’honneur via Harry Kane (49e) mais Callum Wilson a aussi marqué (67e) pour un résultat final de 6-1.

Les consultants anglais ont dégainé

Une après-midi cauchemardesque pour Tottenham et lourde de conséquences puisque Newcastle est désormais troisième et dispose de six points d’avance sur les Spurs tout comme Manchester United (4e). Les deux équipes comptent d’ailleurs respectivement un et deux matches de retard sur la formation londonienne. Tottenham devra d’ailleurs regarder derrière puisque Aston Villa (6e) n’est qu’à deux points, Liverpool (7, 1 match de moins) est à trois unités tandis que Brighton (8e, 3 matches de retard) pointe à quatre longueurs. Après la rencontre, le consultant et ancien défenseur anglais Jamie Carragher a passé la sulfateuse sur Cristian Stellini et ses hommes : «Newcastle est brillant, ils l’ont été toute la saison. Tottenham est une honte ! Comment sont-ils passés à quatre pour la première fois cette saison, avec Porro un arrière qui ne peut pas défendre et Perisic qui est un ailier ? Trouvez un vrai manager en ce moment, pas le compagnon de Conte.»

Consultant pour Sky Sports, l’ancien international anglais Clinton Morrison (36 capes, 9 buts) n’a d’ailleurs pas été tendre avec les Spurs durant la rencontre : «il pourrait se faire virer avant la mi-temps, c’est à quel point c’est mauvais en ce moment. Maintenant, dis-moi que je n’ai pas raison, c’est 5-0 après 20 minutes de football. Allez, c’est de Tottenham Hotspur dont nous parlons et vous avez encaissé cinq buts après 20 minutes. Allez allez». Même son de cloche pour Chris Waddle. L’ancien de l’OM désormais consultant pour la BBC attend du changement du côté des Spurs : «il n’y avait aucun désir de Tottenham aujourd’hui. Ils doivent trouver le bon manager. Ce sera une grosse demande. Ils sont parmi les quatre premiers depuis quelques années maintenant, mais ils ont besoin d’une nouvelle direction.»

Un aveu d’impuissance

Après la rencontre, le capitaine des Spurs, Hugo Lloris, a pris la parole. Sorti à la pause après avoir pris 5 buts dans sa besace, il avait du mal à cacher sa honte au micro de Sky Sports : «c’est très embarrassant. Nous devrions nous excuser auprès des fans. Nous n’avons pas montré un bon visage et nous n’avons pas pu égaler la performance des joueurs de Newcastle. Nous étions en retard dans tous les aspects du match et on a complètement raté la première partie du match. […] Il est difficile en ce moment d’évaluer les performances, mais il y avait un manque de fierté. Vous pouvez vous faire frapper une ou deux fois, mais c’était comme si nous ne pouvions même pas réagir ou rebondir. Newcastle mérite beaucoup de crédit pour avoir commencé le match à 100 milles à l’heure. Ils savaient exactement quoi faire.»

Une sacrée déception et une colère également partagée par son coach Cristian Stellini : il n’y a pas de mots pour expliquer une telle performance. Les 25 premières minutes ont été les pires que je n’aie jamais vues. Je pense que le système que nous avons changé pour donner de l’énergie à l’équipe était mauvais et c’est ma responsabilité. Pour autant, le technicien italien ne pense pas forcément que son avenir est menacé d’ici la fin de saison et a préféré botter en touche : «je n’ai pas de réponse à cela. Ce n’est pas une question pour moi.» Un aveu d’impuissance terrible qui sonne vraisemblablement le glas des rêves de Ligue des Champions de Tottenham.