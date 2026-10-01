FIFA : la Suisse retire son soutien à Gianni Infantino

Coup dur pour Gianni Infantino à quelques mois de l’élection présidentielle de la FIFA. La Fédération suisse de football a annoncé mercredi qu’elle retirait son soutien à la candidature du dirigeant de 56 ans, qu’elle avait pourtant officiellement appuyée en juin dernier. Elle justifie ce revirement par une « réévaluation complète des événements de ces derniers mois » rapporte Bild. Son président Peter Knäbel réclame notamment que la FIFA respecte « les normes les plus élevées en matière de transparence, de responsabilité et d’imputabilité institutionnelle », estimant que plusieurs questions concernant les responsabilités et les processus de décision restent sans réponse.

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Plusieurs dossiers auraient participé à ce changement de position, notamment la gestion du cas Folarin Balogun durant la Coupe du monde, la vente prévue des billets ainsi que le projet finalement abandonné de céder une partie des droits commerciaux du Mondial à des investisseurs privés. « La crédibilité, la transparence, la responsabilité et l’implication effective des organes statutairement responsables » sont jugées indispensables par la Fédération suisse. Alors qu’Infantino semblait encore bien placé pour obtenir un quatrième et dernier mandat jusqu’en 2031, l’UEFA cherche de son côté à désigner un candidat avant la date limite du 18 novembre.