Ligue des Champions

Le vestiaire du Real Madrid est en colère

Par Allan Brevi
1 min.
Vinícius Júnior sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp
La tension ne retombe pas avant le match retour. Selon les informations d’El Chiringuito, le vestiaire du Real Madrid aborde la manche retour face au Benfica avec une forte dose de rancœur après la polémique survenue à l’aller. Plusieurs cadres madrilènes seraient encore marqués par l’incident impliquant Gianluca Prestianni, accusé d’insultes racistes envers Vinicius Jr. Toujours selon l’émission espagnole, l’ambiance en interne reste très électrique et le groupe merengue attend ce rendez-vous avec impatience, déterminé à répondre sur le terrain.

L’affaire Gianluca Prestianni a connu un nouveau rebondissement ce lundi : l’UEFA a prononcé une suspension provisoire d’une rencontre à l’encontre de l’attaquant argentin, accusé de propos racistes envers Vinícius Júnior. Cette décision signifie donc qu’il ne pourra pas participer au match retour prévu ce mercredi au Santiago Bernabéu. Toutefois, selon A Bola, Prestianni fera néanmoins le voyage avec Benfica à Madrid.

Pub. le - MAJ le
