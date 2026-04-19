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Le FC Bâle annule un concert de Kanye West

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le St. Jakob Park Stadium de Bâle @Maxppp

Le FC Bâle a annoncé l’annulation du concert du rappeur américain Kanye West, désormais appelé Ye, qui devait se tenir le 26 juin au Parc Saint‑Jacques. Comme le rapporte le quotidien suisse Bz Basel, le club suisse a expliqué que, après examen, qu’il ne pouvait « conformément à ses valeurs » offrir une tribune à l’artiste, en raison de ses déclarations antisémites passées pro-Adolf Hitler.

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Cette décision s’ajoute à plusieurs revers pour la tournée européenne du rappeur. Le concert, prévu le 11 juin au Stade Vélodrome, a été reporté, tandis que le Wireless Festival en Angleterre a été annulé après son interdiction d’entrée sur le territoire. D’autres dates, notamment en Pologne, ont également été supprimées pour des raisons juridiques et administratives.

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