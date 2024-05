Dortmund : le président défend l’accord avec le fabricant d’armes Rheinmetall

Le Borussia Dortmund a annoncé cette semaine leur nouveau sponsor, Rheinmetall. Un partenariat pas comme les autres, car Rheinmetall est un fabricant d’armes (chars, obus). Les supporters du BVB se sont offusqués de ce sponsoring de trois ans qui verra notamment le logo de l’entreprise sur les maillots des joueurs. Hans-Joachim Watzke, le président de Dortmund, a voulu défendre ce partenariat.

« Nous avons la guerre en Europe pour la première fois depuis de nombreuses décennies. La majorité des Allemands se félicitent du fait que la Bundeswehr soit modernisée pour garantir la liberté et la démocratie. De même, une nette majorité de personnes souhaitent que nous soutenions l’Ukraine, qui souffre de la guerre d’agression de la Russie. Mais les deux ne fonctionnent qu’avec la technologie de défense moderne. Que serait l’Ukraine aujourd’hui sans les armes des États-Unis et de l’Europe ? La sécurité et la défense sont les pierres angulaires de notre démocratie », s’est justifié Hans-Joachim Watzke.