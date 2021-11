Qualifs CdM 2022 : le Sénégal termine sur une bonne note, le Ghana verra les barrages

C'est une véritable finale dans ce groupe G que se disputaient ce soir le Ghana et l'Afrique du Sud. Dauphins des Bafanas Bafanas, les Black Stars devaient l'emporter absolument pour valider leur place en barrages. La Coupe du Monde au Qatar passait donc par un résultat positif ce soir pour les hommes de Rajevac. Un simple nul suffisait à l'Afrique du Sud pour conserver sa première place. Mais les choses se corsaient pour les protégés d'Hugo Broos qui devaient rendre les armes sur un penalty d'André Ayew (1-0, 33e). Avec cette quatrième victoire, le Ghana arrachait sa qualification pour les barrages au Mondial 2022.

Dans l'autre match de 20 heures, le Sénégal recevait le Congo. Les Lions de la teranga qui dominaient outrageusement le groupe H, n'avaient pas grand-chose à craindre de cette confrontation. Les hommes d'Aliou Cissé prenaient d'ailleurs rapidement les commandes du match et ouvraient le score par Ismaila Sarr (1-0, 14e). L'ailier de Watford s'offrait un doublé dix minutes plus tard et mettait les siens à l'abri (2-0, 24e). Déjà qualifié pour les barrages, le Sénégal achevait de la meilleure des manières ce 2ème tour des éliminatoires.