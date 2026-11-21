L’AS Roma a parfaitement négocié son déplacement à Parme en s’imposant largement (1-5), à quelques jours de son rendez-vous européen face au PSG en Ligue des Champions au Parc des Princes, lors de la 12e journée de Serie A. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont pourtant été bousculés en début de rencontre, avec plusieurs situations dangereuses concédées aux locaux. Mais Mile Svilar a maintenu les siens à flot grâce à plusieurs interventions décisives, avant que Donyell Malen ne débloque la situation à la 39e minute. L’attaquant néerlandais a parfaitement exploité un service de Lulli pour inscrire son neuvième but de la saison en Serie A.

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Après l’égalisation d’Elphege au retour des vestiaires (55e), les Giallorossi ont rapidement repris le contrôle de la rencontre. Malen s’est offert un doublé à la 68e minute, avant que Rodrigo Mora ne creuse l’écart deux minutes plus tard sur une nouvelle action initiée par Wesley. Le Néerlandais a finalement parachevé son récital à la 77e minute, signant un triplé et portant son total à deux chiffres en championnat. Une victoire convaincante pour la Roma, qui arrive lancée avant de retrouver le PSG mercredi soir en Ligue des Champions qui sera privé de Désiré Doué en plus de Khvicha Kvaratskhelia.