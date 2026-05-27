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Serie A

Fabio Grosso va devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina

Par Valentin Feuillette
1 min.
Fabio Grosso @Maxppp

Le jeu de chaises musicales des bancs de Serie A continue de s’accélérer, et c’est désormais à la Fiorentina de lancer un nouveau cycle avec l’arrivée de Fabio Grosso. L’ancien champion du monde 2006, passé par différentes expériences sur les bancs italiens, s’apprête à signer un contrat de deux ans avec la Viola. Un choix qui marque une volonté de reconstruction et de stabilité après une saison globalement décevante, marquée par des résultats irréguliers et un manque de continuité dans le jeu. Un coup dur pour Sassuolo qui perd un tacticien qui avait réussi à développer un joli projet en déployant un beau jeu cette saison.

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Pour la Fiorentina, cette nomination s’inscrit dans un contexte de transition sportive où l’identité de jeu reste à redéfinir, notamment après une saison en dents de scie en Serie A et sur la scène européenne. Grosso devra rapidement imposer sa patte et structurer un collectif compétitif, capable de retrouver les places européennes. Dans le même temps, le marché des entraîneurs s’agite fortement : Napoli avec Vincenzo Italiano en approche, Atalanta qui a verrouillé Maurizio Sarri, la Lazio qui a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso également, tandis que l’AC Milan voit Andoni Iraola prendre de l’avance. Dans ce tumulte, Massimiliano Allegri et Raffaele Palladino restent en embuscade, prêts à rebondir au moindre appel, confirmant que la Serie A entre dans une nouvelle phase de recomposition majeure.

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