Le plan B du Barça en cas d'échec sur Lautaro Martinez, la Premier League lance une enqûete sur le rachat de Newcastle

Werner en plan B pour le Barça

Le dossier Lautaro Martinez fait toujours autant la Une des médias catalans. Ce jeudi n'échappe pas à la règle. Le journal Sport explique notamment que l'Inter est prête à contre-attaquer sur ce dossier afin de conserver son joueur. Une prolongation de contrat pourrait lui être soumise dans les prochaines semaines. Alors que dans le même temps, le FC Barcelone s'apprêterait à effectuer une nouvelle offre aux Italiens afin de recruter leur buteur. La clause libératoire de 111 M€ étant toujours trop élevée pour les Blaugranas, des joueurs pourraient être inclus dans le deal. Mais si cela ne fonctionnait pas, Mundo Deportivo préconise de se tourner vers un plan B. Et celui-ci serait Timo Werner, de Leipzig, selon le quotidien. L'Allemand serait beaucoup moins cher que Lautaro et plaît tout autant aux Catalans. Bref, le feuilleton du numéro 9 se poursuit au Barça.

Une enquête sur le rachat de Newcastle

C'est l'actualité qui fait la Une en Angleterre depuis plusieurs jours : le rachat de Newcastle United par un investisseur saoudien. Ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde notamment au Qatar. Les deux pays se livrent une guerre d'influence sur plusieurs terrains depuis plusieurs années. Et celle-ci s'est, semble-t-il, déplacée sur celui du football désormais. Hier, on apprenait que le groupe qatari beIN Sports avait envoyé une lettre à la Premier League afin de dénoncer cette vente et de la stopper. La raison ? Le groupe médiatique soupçonne l'Arabie Saoudite d'avoir piraté depuis plusieurs années ses programmes et de les diffuser sur une chaîne payante saoudienne. Comme le rapporte The Times, le courrier a bien été lu au sein de la Premier League qui aurait ouvert une enquête sur cela et sur les conditions du rachat de Newcastle. L'Angleterre retient son souffle.

MU ne prolonge toujours pas Pogba

Le feuilleton Paul Pogba est de retour à la Une ce jeudi. Le Manchester Evening News affiche le Français sur sa première page. Ceci afin d'expliquer que Manchester United refuse pour le moment d'activer l'option de prolongation d'un an supplémentaire présente dans le contrat de son milieu de terrain. Cela le lierait jusqu'en juin 2022 avec les Red Devils. Le média mancunien explique que la stratégie des dirigeants de MU est simple. Ils refusent d'activer pour le moment cette clause en réponse aux agissements de l'agent de Pogba, Mino Raiola. Ce dernier s'agite beaucoup dans les médias en expliquant que son poulain est quasiment libre et qu'il faut venir le chercher à Manchester. Mais pour les pensionnaires d'Old Trafford, tout ceci est «un jeu» orchestré par le super-agent afin de MU propose un nouveau contrat au champion du monde 2018. Manchester United a donc choisi la position d'attente sur ce dossier.