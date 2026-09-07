L’ancien héros de La Louvière Frédéric Taquin sur le marché

Après avoir écrit l’une des plus belles pages du football belge moderne à la tête de la RAAL La Louvière, Frédéric Taquin est aujourd’hui un homme attentif au marché des entraîneurs. Arrivé au club en 2017 alors que la formation militait en Division 3 ACFF (cinquième échelon national), le technicien belge de 51 ans a réussi le tour de force d’enchaîner les promotions jusqu’à valider une accession historique en Pro League la saison dernière. Après neuf années d’une aventure humaine et sportive exceptionnelle, l’entraîneur diplômé de la licence Pro UEFA, qui a réalisé l’exploit de maintenir le RAAL en Jupiler Pro League, s’est retrouvé libre comme l’air. Conscient de sa valeur et désireux de franchir un cap, l’intéressé, parfaitement polyglotte (il parle couramment le français le néerlandais et espagnol et anglais), avait d’ailleurs déjà ouvert la porte à un départ vers l’étranger au mois d’août : « Cela me semble peu probable que je reprenne dans les quinze jours en Belgique, à moins qu’un coach s’en aille. Ce serait plutôt à l’étranger… ».

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Une prédiction qui prend tout son sens en ce début de mois de septembre. Selon nos informations, Frédéric Taquin — qui avait décliné poliment la proposition du FC Metz il y a quelques mois — fait aujourd’hui l’objet de plusieurs approches concrètes. Toujours suivi de près en France, le tacticien belge, qui voit son ancien club déjà en grande difficulté, figure dans les petits papiers d’une écurie de Ligue 2 à la recherche d’un nouveau souffle. Mais la piste la plus chaude mène actuellement aux Pays-Bas : le FC Utrecht, en plein marasme sportif et actuel barragiste d’Eredivisie après un début de saison catastrophique, a coché son nom pour redynamiser son banc. Reste à savoir quel projet saura convaincre l’artisan du miracle louviérois de reprendre du service.