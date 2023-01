Noël Le Graët menacé pour son poste au Conseil de la FIFA ?

La suite après cette publicité

Membre du Conseil de la FIFA, l’organe de décision du football mondial, depuis 2019, Noël Le Graët entend poursuivre sa mission pendant les quatre prochaines années. «J’ai en effet adressé ma candidature. J’aime bien la FIFA, je travaille bien avec eux et ils viennent d’ouvrir un siège à Paris. J’m’y investirai sûrement un peu plus dans les semaines qui viennent. Et par ailleurs, j’aime bien travailler avec Gianni (Infantino, le président de la FIFA). Pour moi, il est naturel de vouloir poursuivre», a notamment assuré le boss de la FFF dans un entretien accordé à L’Equipe.

Bien parti pour continuer au sein de l’instance, NLG pourrait malgré tout avoir de la concurrence. En effet, le quotidien précise que Fernando Gomes, le patron de la Fédération portugaise, aimerait lui aussi tenter sa chance. Actuel membre du comité exécutif de l’UEFA, ce dernier pourrait alors déloger le président français à l’occasion d’une élection organisée le jour du congrès de l’UEFA, début avril. La menace est réelle.

