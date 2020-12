Shakhtar Donetsk - Real Madrid : les compositions probables

Un tournant dans cette phase de poules de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a la possibilité de valider son ticket pour les 8es de finale de la compétition, ce soir (18h55, à suivre en direct sur notre site), face au Shakhtar Donetsk. Zinedine Zidane devra encore se creuser la tête pour trouver un onze compétitif car les absences sont légions dans les rangs merengues. Le technicien français devrait tout de même s'appuyer sur un 4-3-3 avec Courtois dans les buts. Il sera protégé par une charnière centrale Militão-Varane, avec Nacho et Mendy dans les couloirs. Casemiro à son poste habituel de sentinelle, entouré par Kroos et Modric. Enfin, Vinicius, Benzema et Vazquez prendront place en attaque.

Du côté du Shakhtar, c'est un 4-2-3-1 qui devrait être proposé. Pyatov dans les buts, avec une défense où l'on va retrouver Marquinhos Cipriano à gauche, Matvienko et Bondar dans l'axe et Dodo à droite. Antonio et Stepanenko au milieu, Marlos en numéro 10 avec Solomon et Tete sur les ailes. Enfin, Moraes à la pointe de l'attaque.