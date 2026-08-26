FIFA : l’UEFA va cesser son boycott mais…

L’UEFA va finalement renoncer au boycott des compétitions de la FIFA qu’elle avait menacé de mettre en place après la révélation du projet de Gianni Infantino visant à céder des parts de plusieurs compétitions à des investisseurs privés. Les 55 fédérations européennes avaient conditionné la levée de cette menace au retrait définitif du projet Fifa Forward Enterprises et à l’obtention de garanties assurant qu’une telle initiative ne serait pas relancée. Ces deux conditions étant désormais réunies, les sélections européennes pourront donc continuer à participer aux compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du Monde féminine U20 (5 septembre – 27 septembre).

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Cette décision ne signifie toutefois pas la fin de la fronde européenne contre Gianni Infantino. L’UEFA entend au contraire accentuer ses démarches pour pousser le président de la FIFA vers la sortie. L’instance européenne a notamment adressé une lettre à ses avocats américains, prévenant qu’elle envisage des actions en justice, un arbitrage ou d’éventuelles plaintes auprès des autorités compétentes concernant le projet FFE. Elle a également demandé à la FIFA et à plusieurs de ses dirigeants, dont Gianni Infantino et Arsène Wenger, de conserver l’ensemble des documents liés à cette opération, alors qu’une réunion est prévue jeudi à Monaco pour faire le point sur cette offensive.