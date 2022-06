Course poursuite entre la police et un jeune de l'OL

La suite après cette publicité

L'OL a vécu une journée agitée avec l'intronisation publique de John Textor, le nouvel actionnaire majoritaire du club. En coulisses aussi, il se passe des choses mais beaucoup moins réjouissantes. Selon les informations du Télégramme, confirmées par Ouest France quelques heures plus tard, un jeune Lyonnais professionnel, dont l'identité n'a pas encore filtré, a été interpellé sans permis, après un refus d’obtempérer à Saint-Brieuc. Les faits remontent à lundi.

Une course poursuite a même eu lieu quelques instants, sans doute parce que le joueur de 20 ans roulait sans permis et sans assurance au volant du véhicule qui appartenait à sa mère. Après avoir percuté une barrière, il a tenté de reprendre la fuite mais la voiture était trop endommagée. Il a reconnu les faits au commissariat de Saint-Brieuc et devra s’expliquer devant le tribunal en Côtes-d'Armor le 16 janvier prochain.