La FIFA veut interdire les danses pour les gardiens de but

L'International Football Association Board (IFAB), la plus haute instance de l’arbitrage, a discuté lundi dernier lors d’une réunion à Doha des nouvelles réformes du football et notamment d’une nouvelle règle concernant les gardiens de but lors en cas de penalty. Après les pas de danse du gardien de l’Australie, Andrew Redmayne, lors de la séance de tirs au but face au Pérou (0-0, 5 t.a.b à 4), la FIFA a réagi en voulant interdire ou du moins limiter au maximum cette pratique.

Les membres de l'IFAB ont ainsi établi quelques nouvelles règles dont une qui va obliger le gardien à garder les deux pieds sur sa ligne au moment du penalty. De cette façon, les gardiens ne pourront plus avancer avec un seul pied sur la ligne, comme ils le font habituellement. Cependant, ceux qui auront un pied derrière la ligne ne seront pas sanctionnés, de cette façon, la possibilité de « danser » ou de distraire l'adversaire est toujours possible, mais d'une façon plus limitée.