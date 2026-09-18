Lamine Yamal explique pourquoi les joueurs du PSG et Kylian Mbappé ne doivent pas gagner le Ballon d’Or

Lamine Yamal n’a pas tardé à répondre à Kylian Mbappé. Ces dernières heures, l’attaquant vedette du Real Madrid a fait la Une des médias espagnols avec l’interview qu’il a accordée à AS, quelques jours seulement après celle réalisée avec l’organisateur du Ballon d’Or. Le Français a lancé sa campagne médiatique, mais son rival du FC Barcelone n’est pas en reste. Ce soir, à 21h, Movistar+ va diffuser l’entretien complet de Lamine Yamal. Sans surprise, le jeune attaquant blaugrana de 19 ans a évoqué le sujet brûlant du Ballon d’Or. Mundo Deportivo a néanmoins pu diffuser les premiers extraits de l’interview. Et le jeune champion du monde espagnol a visiblement ses propres règles. Alors que le Ballon d’Or repose sur trois critères essentiels (la performance individuelle, la performance collective et la classe + le fair-play), le numéro 10 culé estime que seul le critère individuel compte.

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Donc pour lui, aucun des joueurs du Paris Saint-Germain nommés (Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Vitinha, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Achraf Haikimi) ne mérite d’être sacré même en ayant remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive. « Ce prix est désormais perçu différemment. À l’époque où il y avait Messi et Cristiano, tout le monde savait qu’ils étaient les deux meilleurs au monde. Le prix était donc partagé entre ces deux joueurs. Le problème aujourd’hui, c’est que les gens accordent de l’importance à des éléments qui ne relèvent pas du Ballon d’Or. Par exemple, quand on dit qu’un joueur du PSG doit le remporter parce qu’il a gagné la Ligue des Champions. Quand on remporte la Ligue des Champions, on remet le trophée de la Ligue des Champions au PSG, qui a été la meilleure équipe. Ça, c’est le prix qui revient au PSG. C’est une tout autre histoire si le PSG compte dans ses rangs le meilleur joueur du monde. Dans ce cas, je pense que ce prix doit être décerné au meilleur joueur du monde, un point c’est tout. »

Lamine Yamal dicte ses règles

Selon Lamine Yamal, les doubles champions d’Europe en titre ne possèdent donc pas le meilleur joueur du monde. Et il ne s’est pas arrêté là. Pour rappel, Kylian Mbappé avait indiqué qu’il méritait d’être couronné grâce à son statut de meilleur buteur de la dernière saison en Liga, en Ligue des Champions et à la Coupe du Monde. « Être meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, passer devant toutes les plus grandes légendes de l’histoire du sport dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, c’est quelque chose qui brûle la rétine. C’est un événement mondial. Finir meilleur buteur de toutes les compétitions les plus importantes, où tous les meilleurs joueurs du monde jouent, c’est quelque chose d’important. Je ne sais pas si ça a déjà été réalisé, mais je pars toujours du principe que l’histoire doit toujours être récompensée. » Mais pour Lamine Yamal, être un serial buteur ne suffit pas pour l’emporter.

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« Pas à un joueur qui a marqué 80 buts, car quand on marque 80 buts, on reçoit le titre de « pichichi » de la saison. Ce sont des choses très différentes que les gens ne comprennent pas. Le meilleur joueur du monde, c’est celui qui, quand vous regardez le match en tant que commentateur, vous fait passer un bon moment, celui que vous voyez et qui se démarque nettement des autres. Quand on reviendra à cela et que le meilleur joueur du monde sera le meilleur – et non pas celui qui marque le plus de buts ou qui a remporté le plus de titres –, alors ce prix retrouvera toute sa valeur. » Nul ne sait qui succèdera à Ousmane Dembélé au palmarès, mais Lamine Yamal et Kylian Mbappé n’ont visiblement pas eu peur au moment d’afficher leurs ambitions, quitte à manquer de classe vis-à-vis des autres candidats…