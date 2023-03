Vidéo : l’incroyable doublé d’Alexis Sánchez rend fou Twitter

La suite après cette publicité

C’était victoire obligatoire pour l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. Doublé par Lens au classement, les Olympiens avaient l’occasion de reprendre leur deuxième place et de revenir à 7 points des Parisiens défaits par Rennes. Mal embarqué après l’ouverture du score rémoise, œuvre de l’inévitable Folarin Balogun, les Ciel et Blanc s’en remettaient finalement à Alexis Sánchez. Le Chilien égalisait d’un coup franc merveilleux avant de donner l’avantage au sein. Le score ne bougera plus (2-1) ! Un doublé qui force le respect de la Twittosphère.

