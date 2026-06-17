Angleterre - Croatie : les compositions officielles

Ce mercredi, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se conclut avec notamment l’entrée en lice de deux prétendants. On a le droit à un sacré choc dans le groupe L entre l’Angleterre et la Croatie. Les Three Lions s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly en défense. Declan Rice et Elliot Anderson composent l’entrejeu. En pointe, Harry Kane est accompagné par Noni Madueke, Jude Bellingham et Anthony Gordon.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Vatreni s’articulent dans un 4-4-2 avec Dominik Livakovic dans les cages derrière Josip Stanisic, Josko Sutalo, Luka Vuskovic et Josko Gvardiol. Le milieu de terrain est assuré par Luka Modric et Petar Sucic avec Martin Baturina et Mario Pasalic sur les côtés. Devant, Petar Musa est soutenu par Ivan Perisic.

Les compositions

Angleterre :

Croatie :

Jeudi 18 juin

Ouzbékistan - Colombie (4h) sur beIN Sport 1

Tchéquie - Afrique du Sud (18h) sur beIN Sport 1 et M6

Suisse - Bosnie-Herzégovine (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Canada - Qatar (0h) sur beIN Sport 1

Vendredi 19 juin