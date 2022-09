Man City : la mise au point du père de Bernardo Silva

À 28 ans et après cinq saisons passées à Manchester City, Bernardo Silva semblait parti pour changer d’air. Ardemment courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le milieu offensif portugais n’a finalement pas quitté l’Etihad Stadium où il a encore un contrat jusqu’en 2025. Son père, Paulo Silva a expliqué pourquoi son fils n’a pas plié bagage.

La suite après cette publicité

« Pour vous en dire plus sur cet été, nous n’avons pas senti… Il y a eu beaucoup de conversations, mais pas vraiment d’offre concrète en temps voulu qui aurait pu être concrétisée selon nous. Au moment où ces offres ont commencé à surgir, nous avons compris que ce n’était plus le bon moment pour tous. Si les choses devaient arriver, elles seraient arrivées avec rationalité. Ce n’était donc pas le scénario idéal pour Bernardo alors qu’il a 28 ans. c’est un joueur mature. (…) Les choses doivent être faites avec rationalité et non émotivité », a-t-il déclaré au micro de Perform.