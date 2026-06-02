Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Le cas Bernardo Silva cristallise les tensions en Espagne

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Bernardo Silva @Maxppp

Le Barça et l’Atlético se sont récemment écharpés au sujet de Julián Álvarez, convoité par les Blaugranas. Un feuilleton qui commence clairement à agacer les Colchoneros, qui ne se privent pas de le montrer et de le faire savoir. Enrique Cerezo, président madrilène, a d’ailleurs encore martelé que l’Argentin ne quitterait pas le Metropolitano cet été.

La suite après cette publicité

Et un nouveau dossier crispe les deux clubs désormais. Il s’agit de Bernardo Silva, qui sera libre de tout contrat à la fin du mois, et que les deux veulent recruter. Marca indique que les Colchoneros étaient bien avancés, mais l’arrivée du Barça dans le feuilleton aurait un peu changé les choses. Les Madrilènes espèrent vite boucler l’opération sous peine de voir les Catalans leur jouer un mauvais tour…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Barcelone
Bernardo Silva

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Barcelone Logo Barcelone
Bernardo Silva Bernardo Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier