Le cas Bernardo Silva cristallise les tensions en Espagne

Le Barça et l’Atlético se sont récemment écharpés au sujet de Julián Álvarez, convoité par les Blaugranas. Un feuilleton qui commence clairement à agacer les Colchoneros, qui ne se privent pas de le montrer et de le faire savoir. Enrique Cerezo, président madrilène, a d’ailleurs encore martelé que l’Argentin ne quitterait pas le Metropolitano cet été.

La suite après cette publicité

Et un nouveau dossier crispe les deux clubs désormais. Il s’agit de Bernardo Silva, qui sera libre de tout contrat à la fin du mois, et que les deux veulent recruter. Marca indique que les Colchoneros étaient bien avancés, mais l’arrivée du Barça dans le feuilleton aurait un peu changé les choses. Les Madrilènes espèrent vite boucler l’opération sous peine de voir les Catalans leur jouer un mauvais tour…