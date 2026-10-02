Une énorme surprise attend Zinedine Zidane au Stade de France

Ce mardi soir, l’équipe de France retrouve son jardin dionysien pour un choc au sommet face à l’Italie. Dans un Stade de France qui affichera complet, les Bleus évolueront exceptionnellement tout de bleu vêtus, tandis que la Nazionale arborera une tunique intégralement blanche. Mais au-delà de cette affiche de prestige, qui sera dirigée par l’arbitre espagnol Jesús Gil Manzano, épaulé par la VAR et la Goal Line Technology, tous les regards seront braqués sur le banc de touche. Pour sa toute première apparition dans l’enceinte de Saint-Denis avec la casquette de sélectionneur national, Zinedine Zidane va avoir droit à un accueil monumental. Les différentes associations de supporters tricolores ont en effet préparé en grand secret une magnifique surprise en tribunes pour célébrer le grand retour de la légende sur ses terres.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le patron des Bleus entretient une relation aussi bien charnelle que volcanique avec l’arène de Saint-Denis. L’ancien numéro 10 y a laissé une empreinte indélébile, gravant son nom dans la roche en devenant le tout premier buteur de l’histoire du Stade de France lors de l’inauguration face à l’Espagne en janvier 1998. Une pelouse mythique qui l’a vu tutoyer les sommets avec ce double coup de boule mythique en finale de la Coupe du Monde face au Brésil, mais aussi connaître de sacrés frissons : c’est sur ce même pré qu’il est devenu le premier joueur français expulsé lors d’une phase finale de Coupe du Monde lors d’un match face à l’Arabie Saoudite en phase de poules. Près de trois décennies après ses premiers pas dans ce stade, "Zizou" s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre palpitant de son histoire avec la sélection, sous les yeux d’un public qui trépigne d’impatience à l’idée de l’honorer.