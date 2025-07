PSG : les inquiétudes de Luis Enrique avant de défier le Bayern Munich

On pouvait difficilement mieux assumer le statut de favori de Coupe du monde des Clubs. Dominant ses adversaires dans le jeu et enchaînant les buts, le Paris Saint-Germain surfe sur sa victoire en Ligue des Champions et réalise une compétition de grande qualité avec des cartons contre l’Atlético de Madrid et l’Inter Miami (4-0) ainsi qu’un succès sérieux contre Seattle (2-0). Seul point d’ombre, ce revers sans conséquence contre Botafogo (1-0) dans un match où les Franciliens auront manqué d’efficacité. Pour le coup, ce samedi, il faudra en avoir contre un adversaire redoutable comme le Bayern Munich. Une équipe qui a d’ailleurs battu le club de la capitale 1-0 en Ligue des Champions le 26 novembre dernier.

Pour le coach parisien Luis Enrique ce n’est néanmoins pas la revanche qu’il va chercher : «pour moi, c’est différent. Il y a aucun sentiment de revanche. C’était un match de phase de Ligue. C’est un match motivant, car c’est un quart de finale et c’est suffisant pour être motivé. Il n’y a pas de sentiment de revanche.» Content du travail de ses joueurs sur les derniers jours, Luis Enrique trouve néanmoins que la coupure a été longue depuis dimanche dernier et cette victoire 4-0 contre l’Inter Miami : «pour être honnête, si ça a été très long. C’était six jours entre les matches, c’est beaucoup en fin de saison. On a eu une très bonne semaine d’entraînement, on a fait du bon boulot et on va essayer de faire un bon match contre le Bayern Munich, une des meilleures équipes de la compétition.»

Le Bayern ressemble au PSG selon Luis Enrique

Et justement le Bayern Munich est un adversaire redoutable pour le Paris Saint-Germain et qui reste sur quatre victoires de rang en Ligue des Champions contre le club français. Luis Enrique a d’ailleurs estimé que ce rival sera assez proche de ce que propose son équipe : «ils sont très proches de nous en tant qu’équipe sur le fait d’être à l’aise avec le ballon et leurs attitudes quand ils n’ont pas le ballon. Ça va être un match ouvert demain avec des attaques qui vont s’enchaîner. Je ne pense pas que nous allons avoir le contrôle que nous avons habituellement dans nos matches. Donc, ce sera un match plus ouvert et certainement très agréable à suivre. C’est un test excitant pour nous. Nous voulant essayer d’aller loin dans cette compétition et nous sommes motivés pour faire cela. Il y a un objectif clair, mais nous sommes aussi conscients de leur niveau. Cela a été une bonne dynamique pour nous sur les derniers mois et nous voulons le poursuivre.»

Luis Enrique a également souligné le bon travail de Vincent Kompany, vainqueur de la Bundesliga dès sa première saison : «c’est le début de la deuxième saison de Vincent Kompany et je pense qu’il fait du très bon travail. L’équipe joue avec la conviction qui leur a transmise et c’est assurément un coach de très haut niveau.» Méfiant, mais conquérant, Luis Enrique est confiant envers son équipe pour aller chercher un succès malgré la forte adversité : «notre objectif est de viser la victoire et de ne rien laisser au hasard. Ce sera complètement différent demain contre une équipe habituée à la même chose que nous. Il y aura donc plus de pertes de balle et de récupérations. Je pense que ce sera un match plus ouvert et qu’il y aura plus d’occasions que d’habitude. Nous devons nous adapter au jeu, c’est la clé, et je suis convaincu que nous pouvons progresser dans les deux domaines clés. Quand on est habitué à jouer à ce niveau, nous voulons que cela devienne une habitude. Cela signifie que l’on peut obtenir des résultats et progresser de plus en plus.» Alerte mais ambitieux, Luis Enrique arrive galvanisé avant de défier le Bayern Munich.

