CdM 2026 : Curaçao détient officiellement son record dans le Guinness

Le chemin parcouru par la sélection est absolument remarquable. Présent à la Coupe du Monde 2026, pour la première fois de son histoire, Curaçao a entamé son Mondial la semaine dernière contre l’Allemagne (7-1). Ce jeudi, la petite île du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes rentre d’ailleurs dans le livre des records. En effet, la présidente de la Fédération de football de Curaçao — Gilbert Martina — a reçu le certificat officiel Guinness World Records récompensant le plus petit pays en termes de population à s’être qualifié pour un Mondial.

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We were delighted to present Gilbert Martina, the President of the Curaçao Football Federation, the certificate for the smallest country by population to qualify for the FIFA World Cup - 156,115 people 🇨🇼 pic.twitter.com/G8wOmNDEzZ — Guinness World Records (@GWR) June 16, 2026

Avec seulement 156 115 habitants, l’île caribéenne bat les records précédents et devient ainsi la nation la moins peuplée à participer à la plus grande compétition de football organisé par la FIFA. Emmené par Dick Advocaat, la vague bleue continue de faire parler d’elle, puisque l’espoir des plus petits territoires sur le globe permet de rêver. Pour rappel, Curaçao a déjà marqué son premier but durant le tournoi face à la Mannschaft, grâce à un certain Livano Comenencia.