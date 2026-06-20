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Coupe du Monde

CdM 2026 : Curaçao détient officiellement son record dans le Guinness

Par Tom Courel
1 min.
Les joueurs de Curaçao @Maxppp

Le chemin parcouru par la sélection est absolument remarquable. Présent à la Coupe du Monde 2026, pour la première fois de son histoire, Curaçao a entamé son Mondial la semaine dernière contre l’Allemagne (7-1). Ce jeudi, la petite île du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes rentre d’ailleurs dans le livre des records. En effet, la présidente de la Fédération de football de Curaçao — Gilbert Martina — a reçu le certificat officiel Guinness World Records récompensant le plus petit pays en termes de population à s’être qualifié pour un Mondial.

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Avec seulement 156 115 habitants, l’île caribéenne bat les records précédents et devient ainsi la nation la moins peuplée à participer à la plus grande compétition de football organisé par la FIFA. Emmené par Dick Advocaat, la vague bleue continue de faire parler d’elle, puisque l’espoir des plus petits territoires sur le globe permet de rêver. Pour rappel, Curaçao a déjà marqué son premier but durant le tournoi face à la Mannschaft, grâce à un certain Livano Comenencia.

Pub. le - MAJ le
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