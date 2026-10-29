Brésil : la réponse d’Ancelotti sur le temps de jeu d’Estevão et Endrick

Ce jeudi, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement du Brésil, en novembre. Lors de la prochaine pause internationale, la Seleçao se mesurera au Japon (le 14 novembre), puis face à Singapour (le 17 novembre). Pour ces deux rencontres amicales qui se disputeront en Asie, l’ancien entraîneur du Real Madrid a appelé Estevão et Endrick, malgré leur faible temps de jeu à Chelsea et au Real Madrid.

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Interrogé sur la situation en club des deux attaquants, le technicien italien s’est justifié en expliquant que les deux anciens joueurs de Palmeiras incarnaient l’avenir de la sélection brésilienne. « Que dire… Je pense qu’il faut garder un œil sur le passé et l’autre tourné vers l’avenir. Endrick et Estevão devraient avoir du temps de jeu non pas en fonction de la situation actuelle, mais pour leur évolution en tant que joueurs. Mais ils arrivent aussi en pleine forme et peuvent réaliser de belles performances avec la sélection nationale », a expliqué Ancelotti devant la presse auriverde.