Exclu FM Pro League

RAAL : Yllan Okou attise la convoitise !

Par Sebastien Denis
1 min.
Yllan Okou avec le RAAL @Maxppp

C’est l’une des très belles pioches de la saison en Belgique. Formé à l’AS Monaco et passé par Bastia où il s’était fait un nom, Yllan Okou (23 ans) a parfaitement relancé sa carrière. Arrivé libre à la RAAL l’été dernier après une expérience au Hellas Vérone, le défenseur central a signé un contrat de trois ans.

Six mois plus tard, le pari est une réussite totale. Installé comme le véritable patron de la défense (18 apparitions), ce profil rare de central axial gauche est l’un des grands artisans de la solidité de son équipe (actuellement 3ème meilleure défense du championnat et 3ème au classement des clean sheets). Une montée en puissance en D1 belge qui n’a pas échappé aux observateurs. Selon nos informations, le joueur a été supervisé à de multiples reprises ces dernières semaines par des écuries des quatre grands championnats européens.

Pub. le - MAJ le
