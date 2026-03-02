Le récit glaçant de Rémy Vercoutre à Dubaï

Rémy Vercoutre, ancien gardien de l’Olympique Lyonnais et du SM Caen, raconte son quotidien depuis Dubaï, où il s’est installé comme entraîneur des gardiens à Al-Wasl, alors que la ville subit des frappes iraniennes en riposte à l’offensive américano-israélienne contre l’Iran. « Je vais bien. En sécurité ? Je vais vite vous quitter une fois qu’on aura fait le sujet pour aller dans le parking souterrain », confie-t-il à Ouest-France, décrivant la précaution qu’il prend face aux missiles interceptés dans la nuit et aux secousses qui font trembler Dubaï.

Pour se protéger, l’ancien portier préfère se réfugier dans le sous-sol de son immeuble. « Je préfère être dans le sous-sol, au moins trois niveaux. Même si ce n’est pas très confortable, j’y suis plus rassuré plutôt que d’être dans mon appartement où il y a du verre un peu partout. Si ça venait à exploser, je pense que je serais exposé », explique Vercoutre. Il conclut sur la prudence qu’il s’impose au quotidien : « on est précautionneux, on fait attention. Ce n’est pas très rassurant même si ce n’est pas l’état de guerre ici. L’armée émiratie fait son travail d’interception de missiles. Ça tape parfois, c’est impressionnant. »