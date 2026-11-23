L’Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur, mais le Vélodrome a finalement été le théâtre d’une incroyable désillusion ce dimanche soir. Alors qu’ils menaient de deux buts à la pause grâce à Amine Gouiri et Igor Paixão, les hommes de Bruno Genesio ont complètement perdu pied en seconde période face au Mans (2-3). Le promu sarthois a trouvé les ressources pour renverser la rencontre, avec un coup franc de Louis Mafouta, une égalisation d’Erwan Colas puis un but libérateur de Jean Vercruysse dans le temps additionnel. Un exploit retentissant qui a mis fin à la série de cinq victoires consécutives des Marseillais en Ligue 1.

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Mais au-delà de la victoire, c’est aussi la sortie de Samuel Yohou qui risque de faire parler sur la Canebière. Interrogé au micro de Ligue 1+, le défenseur manceau a livré une analyse particulièrement piquante du niveau marseillais. «C’est une équipe qui se procure très peu d’expected goals mais qui arrive à marquer beaucoup plus de buts. C’est une équipe qui surperforme, il ne faut pas leur faire de cadeaux», a-t-il lâché. Une manière de remettre en perspective les dernières performances de l’OM, qui restait pourtant sur une dynamique impressionnante en championnat.

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Yohou tacle l’OM

Le joueur de 35 ans n’a toutefois pas caché que son équipe avait souffert avant la pause. «On a fait une première période qui était bien dans l’ensemble mais ils ont été cliniques», a-t-il reconnu. Mené 2-0, Le Mans aurait pu baisser les bras, mais le discours dans le vestiaire a visiblement changé la donne. «À la mi-temps, on s’en est mordus les doigts. Mais en deuxième période, on y est allés, on n’a pas réfléchi, on a joué avec le cœur», a raconté Yohou. Une réaction qui illustre parfaitement l’état d’esprit des Sarthois, capables de faire vaciller un Vélodrome qui semblait pourtant promis à une nouvelle soirée de fête.

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Les déclarations de Samuel Yohou sur l'OM après la remontada du Mans vous semblent-elles justifiées ? Oui, l'OM surperforme depuis plusieurs semaines. Non, Yohou aurait dû savourer sa victoire plutôt que de tacler l'OM. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Une chose est sûre, cette défaite constitue un sérieux coup d’arrêt pour Marseille, qui manque l’occasion de grimper sur le podium et retombe à la cinquième place. Surtout, les propos de Yohou viennent ajouter une dose de sel à une soirée déjà particulièrement douloureuse pour les supporters olympiens. Le Mans, de son côté, repart avec trois points précieux et une victoire de prestige, construite au courage et à la détermination. Pour l’OM, il faudra rapidement digérer cette claque et montrer que sa bonne dynamique des dernières semaines reposait sur autre chose qu’une simple réussite offensive.