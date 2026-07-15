Coupe du Monde 2026 : ça sentait déjà mauvais pour Lucas Digne dès l’échauffement…

À 32 ans, Lucas Digne est un joueur d’expérience. Cependant, le latéral de l’équipe de France, et bientôt du Paris Saint-Germain, risque d’avoir du mal à oublier sa prestation cauchemardesque face à l’Espagne. Pointé du doigt par l’ensemble de la presse, le joueur d’Aston Villa doit avoir les oreilles qui sifflent.

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D’autant que L’Équipe a fait une petite révélation. Dans son article consacré au match terrible du défenseur, le quotidien sportif a écrit : «à l’échauffement, déjà, il avait renvoyé quelques signaux annonciateurs d’une crispation». Visiblement tendu avant son duel avec Lamine Yamal, Lucas Digne n’a pas su surmonter sa crispation.