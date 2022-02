Serie A : la Fiorentina arrache la victoire contre La Spezia grâce à Amrabat

Tout proche d'accoucher d'un score de parité, le match en clôture de la la 25ème journée de Serie A ce lundi a vu la Fiorentina arracher les trois points en toute fin de partie grâce à une réalisation de Sofyan Amrabat (89e). Dans un premier temps malheureux en ratant un penalty (16e), Krzysztof Piątek avait ouvert le score pour les visiteurs juste avant la pause (42e).

La suite après cette publicité

Kevin Agudelo pensait avoir fait le plus dur en égalisant à un quart d'heure du terme (74e) pour permettre aux Aquilotti d'étendre leur série d'invincibilité à 5 rencontres. C'était sans compter sans la détermination de la Viola. Après deux journées sans succès en championnat, la Fio se reprend et reste à portée des places européennes, avec un match en moins. La Spezia chute après 4 rencontres sans perdre et reste 14ème.