Le PSG prêt à revoir sa position pour Hugo Ekitike

Le mercato d’été a fermé ses portes il y a un peu plus de dix jours mais a laissé des traces chez certains. Hugo Ekitike n’a finalement pas quitté le PSG au grand dam de son club qui souhaitait s’en débarrasser. La direction l’aurait bien envoyé à l’Eintracht Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani vers le club de la capitale mais pas question pour lui de faire une croix sur 40% des émoluments qu’il touche en France. Il préférait l’Angleterre où West Ham et Crystal Palace étaient intéressés. Cette fois le problème venait des offres. Les Eagles ne proposaient qu’un prêt payant de 3 M€, assorti à une option d’achat de 35 M€ qui pouvait être levée si l’attaquant atteignait 20 matchs. Le PSG exigeait un transfert sec pour rester dans les clous du fair-play financier.

Cette affaire a considérablement refroidi les relations entre le joueur et le champion de France. L’ancien Rémois ne devrait pas rejouer de sitôt, lui qui n’a même pas été convoqué lors du dernier match de Ligue 1. Il n’a pas non plus été inscrit sur la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. Il devra prendre son mal en patience et se réfugier dans l’entrainement en attendant l’ouverture du mercato d’hiver. Il aura à nouveau un bon de sortie et mieux encore. D’après L’Equipe, le PSG est prêt à assouplir sa position et acceptera sans doute un prêt payant avec option d’achat obligatoire si celle-ci émane d’un club anglais. Une bonne nouvelle pour Ekitike qui espère sortir du placard en janvier.