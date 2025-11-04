PSG - Bayern Munich : les notes du match

Champion de France et d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain adore être premier de la classe. Leader du classement de Ligue 1, le club de la capitale était également celui du classement de la Ligue des Champions avant le coup d’envoi de la 4e journée de C1, après trois victoires en autant de rencontres. Mais ce soir, les Rouge et Bleu passaient un nouveau test XXL. Après le match à Barcelone (2-1), les Parisiens accueillaient cette fois le Bayern Munich, son dauphin en C1, lui aussi auteur d’un sans-faute. Un véritable rouleau compresseur se présentait au Parc des Princes, puisque les Bavarois restaient sur quinze victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Pour ce rendez-vous, Vincent Kompany avait d’ailleurs sorti un onze de départ classique avec son armada offensive (Olise, Gnabry, Diaz et Kane). De son côté, Luis Enrique devait se passer d’Illia Zabarnyi (suspendu) et de Désiré Doué (blessé). Ce qui ne l’a pas empêché d’aligner un onze classique avec ses titulaires habituels et Ousmane Dembélé, un temps incertain. À noter toutefois que João Neves démarrait le match sur le banc, remplacé par Warren Zaïre-Emery. Dernier club à avoir fait chuter le Bayern (en quart de finale du Mondial des Clubs en juillet dernier, ndlr), le PSG allait-il rééditer sa performance ?

La suite après cette publicité

Sans surprise, les deux équipes ont affiché leur envie d’avoir le contrôle du cuir en réalisant de gros pressings d’entrée de jeu. Un petit jeu assurant le spectacle et une entame de match très ouverte. Cependant, la moindre erreur pouvait se payer cash. Et face à ces Munichois invincibles et cliniques en ce début de saison, les Parisiens l’ont appris à leurs dépens. Sur une passe en profondeur de Pacho, Mendes a raté son contrôle dans le cœur du jeu et a déclenché une série d’événements négatifs. Servi par Gnabry, Olise perdait son duel face à Chevalier, mais Diaz était là pour reprendre le cuir et ouvrir le score (0-1, 4e). Dominé, Paris a eu l’opportunité par moments de porter le danger devant le but de Neuer, mais à chaque fois, ça passait par de trop rares exploits sur les côtés. Barcola s’est bien montré remuant, mais peu inspiré devant la zone de vérité (14e). Il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour avoir la première frappe cadrée francilienne. Elle était signée Ruiz, mais Kvaratskhelia était signalé hors-jeu (15e). Étouffé, pris très haut et énormément gêné dans ses relances, le PSG voyait le Bayern développer le jeu qu’il était censé jouer. Une frustration qui en agaçait plus d’un sur le terrain, d’autant que les champions d’Europe adoraient se mettre en danger en ratant des passes faciles, comme cette remise en retrait plein axe de Barcola qui a débouché sur une frappe de Pavlovic contrée par Pacho (17e). Titularisé malgré les doutes sur ses ischiojambiers, Dembélé a traversé les vingt premières minutes comme un fantôme. Pas à 100%, il n’a jamais pu accélérer, laissant penser que le choix de Luis Enrique n’allait pas être payant. Et ça s’est vérifié quelques minutes plus tard puisque sa soirée compliquée s’est terminée en cauchemar.

Luis Diaz a tout changé

Au moment d’égaliser en déviant une frappe croisée de Ruiz (22e), le numéro 10 parisien savait qu’il était hors-jeu, à juste titre. Paris a manqué de revenir au score contre le cours du jeu et son Ballon d’Or a dû céder sa place dans la foulée à Kang-in Lee. Une rechute est logiquement à craindre, tout comme son forfait à Lyon le week-end prochain. Pendant ce temps-là, les Bavarois poursuivaient leur démonstration. Plus forts dans tous les duels, exceptionnels en contre, les Allemands ont mis le feu à la défense parisienne, ainsi qu’à un Chevalier spectateur sur le double poteau de Gnabry (31e) et le but du break synonyme de doublé pour Diaz (0-2, 32e). Un but une nouvelle fois venu d’une erreur grossière de relance. Et cette fois-ci, le coupable s’appelait Marquinhos. Le Brésilien s’est fait contrer par le Colombien alors qu’il avait tout le temps pour dégager. Sonné, le PSG n’a eu que des miettes à se mettre sous la dent comme ce tir de Barcola arrêté par Neuer (30e) ou cette frappe de Ruiz non cadrée (43e). Un constat terrible pour les attaquants parisiens mangés tous crus physiquement par les muscles de la défense bavaroise. Pour beaucoup de Franciliens sur le terrain, il était tant que cette première période se termine. Malheureusement, le cauchemar n’était pas fini. Secoué comme jamais pour la première fois de la saison, le leader de L1 a soufflé quand Stanisic a été signalé hors-jeu après son but (45e), mais il a vu Hakimi sortir sur blessure durant les arrêts de jeu après un vilain tacle par derrière de Diaz, l’homme de ce match. Touché à la cheville et sorti en larmes, le Marocain a rejoint Dembélé et Doué à l’infirmerie et on risque de ne pas le revoir de sitôt pendant que les joueurs du Bayern râlaient contre l’arbitre et se demandaient bien pourquoi Diaz avait été exclu. Cette énième blessure côté parisien est en tout cas un véritable coup dur pour Hakimi, le PSG, voire le Maroc avec la CAN qui approche. Meurtris par cet événement, les Parisiens auraient pu boire le calice jusqu’à la lie si Chevalier n’avait pas sorti l’un de ses premiers arrêts du match face à Kane (45e+8).

La suite après cette publicité

Après cette première période cauchemardesque du PSG, mais à onze contre dix, on se demandait bien comment les hommes de Luis Enrique allaient réagir. En infériorité numérique, les Bavarois ont tout de suite cherché à gagner du temps sur chaque remise en jeu, ce qui a valu à Neuer un carton jaune dès les premières minutes de ce deuxième acte. Désormais regroupés en bloc bas, les visiteurs ne faisaient plus le jeu et redonnaient un goût de Ligue 1 avant l’heure à des Parisiens si souvent habitués à ce genre de configuration les week-ends. Résultat : comme en L1, les Rouge et Bleu ont eu toutes les peines du monde à déstabiliser ce bloc bas. Face à des Allemands excellents et collectifs dans leurs tâches défensives, Paris n’a proposé que des frappes lointaines contrées ou de trop nombreuses imprécisions techniques, à l’image d’un Barcola auteur d’une prestation trop brouillonne pur un match de C1. L’ancien Lyonnais a d’ailleurs fini par être remplacé par Ramos peu après l’heure de jeu (66e). Dominateurs en termes de possession de balle, les Franciliens se sont mués en joueurs de handball aux abords de la surface adverse, faisant circuler le ballon de gauche à droite sans se montrer dangereux pour autant. Sur son banc de touche, Kompany était pourtant loin d’être satisfait, redoutant un événement contraire. Et le Belge avait vu juste. Si Neuer a pu repousser les tentatives de Kvaratskhelia (65e), Vitinha (68e) et Zaïre-Emery (78e), l’emblématique portier du Bayern a fini par céder face aux assauts répétés des Parisiens. Entré en jeu à la 66e, Neves a mis huit minutes pour réduire le score en reprenant victorieusement un centre de Lee (1-2, 74e). Un but qui a eu le mérite de réveiller et d’électriser le Parc. Le milieu portugais aurait pu s’offrir une entrée de rêve si sa tête avait fait mouche six minutes plus tard (80e). La fin du match a logiquement été à sens unique, malheureusement pour le PSG, le Bayern a plié, mais n’a jamais rompu, bien aidé par un Neuer agaçant au moment de remettre le ballon en jeu, mais toujours aussi décisif sur tentatives de Vitinha (86e) et Kvaratskhelia (87e). Paris s’est incliné pour la première fois de la saison en C1 (1-2) et chute provisoirement à la troisième place du classement. Mais ce soir, les hommes de Luis Enrique, en plus de penser à leurs blessés, savent que leur réveil a surtout été lié à un Bayern réduit à dix. De son côté, le club allemand enchaîne un 16e succès consécutif et devient leader.

L’homme du match : Luis Diaz (7) : c’est l’homme de ce choc, dans le bon comme dans le mauvais. Le Colombien a parfaitement démarré la rencontre, en dirigeant le pressing bavarois avec intensité, en combinant parfaitement avec ses compères de devant, et surtout en inscrivant deux buts assez rapides. Après une première tentative ratée de Michael Olise, l’ancien de Liverpool a bien suivi et a conclu en force du droit (4e). À la 32e minute, il a profité de la passivité extrême de Marquinhos pour lui chiper le ballon dans les pieds et battre une deuxième fois Lucas Chevalier. Très agressif dans son pressing, Diaz en a trop fait en essayant d’arrêter Achraf Hakimi, alors que celui-ci l’avait déjà dépassé. Coupable d’un vilain tacle par derrière, qui a obligé le latéral marocain à quitter le terrain, il a été justement expulsé juste avant la pause.

La suite après cette publicité

PSG :

- Chevalier (5) : encore un match compliqué pour le gardien, qui ne commet pas d’erreur majeure, mais donne une impression de ne pas pouvoir arrêter un tir adverse. Il est pourtant présent face à Olise mais le ballon revient sur Luis Diaz, buteur (4e). Il est encore ajusté sur le second but du Colombien où on ne peut pas lui reprocher grand-chose, plombé par la bourde de Marquinhos (32e). Tout de même, il maintient son équipe en vie en stoppant le tir croisé de Kane (45e+8), puis celui, plus facile de Olise (67e). Sauvé par ses poteaux également sur la frappe de Gnabry (31e).

- Hakimi (4,5) : soirée cauchemardesque pour le meilleur latéral du monde, qui a pourtant débuté par deux interceptions et une grosse envie de bien faire à l’image des 4 duels sur 5 remportés. Malheureusement pour lui, il perd deux ballons chauds, dont le second aurait pu coûter cher (45e+1), et n’a pas apporté comme à l’accoutumée offensivement. Le Marocain est surtout victime d’un tacle particulièrement violent de Luis Diaz où sa cheville reste coincée. En larmes, il a dû céder sa place à Mayulu (45e+7 - note 5,5) et risque bien de manquer plusieurs semaines de compétitions, peut-être même la CAN… au Maroc. Son remplaçant effectue une entrée plutôt convaincante, pleine d’énergie mais insuffisante techniquement à l’image de cette percée où il rate son centre (55e). Le Titi Parisien ne s’est pas contenté de rester sur le côté droit de la défense. Le milieu de formation a beaucoup dézoné pour déstabiliser le Bayern. Une frappe contrée (57e) et une bonne situation où il peut mieux faire (90e+1).

La suite après cette publicité

- Marquinhos (2,5) : le capitaine manque de rythme et ça se voit. Il est complètement passé au travers, et ce dès le début avec cette passe ratée (2e). On l’a vu aller au pressing, parfois aller chercher Kane très haut sur le terrain mais il a surtout condamné son équipe avec cette énorme erreur où il ne voit pas Luis Diaz arriver sur le côté (32e). Il se fait trop facilement éliminer par Kimmich (45e+1) et a globalement donné une impression de légèreté dans sa zone.

- Pacho (5,5) : la différence avec Marquinhos est criante, tant le gaucher a semblé plusieurs tons au-dessus de son partenaire. Certes, il est indirectement impliqué sur le but de Luis Diaz en raison du contrôle manqué de Nuno Mendes (4e) mais il n’a pas montré de signe de fragilité. Autoritaire sur Olise (21e), il se met aussi en travers devant Stanisic (17e) et Kimmich (19e). Il est tout de même battu au duel par Kane qui s’était échappé sur le côté de la surface (45e+8). Même si ses relances n’ont pas toujours été assurées, il a donné un sentiment de domination, surtout une fois le Bayern à dix.

- Nuno Mendes (6) : son mauvais contrôle dans le rond central permet au Bayern d’ouvrir le score (4e) et cette erreur lui coûte beaucoup car elle conditionne le reste du match. Il fut pourtant l’un des meilleurs Parisiens ce soir, l’un des rares à avoir été au niveau d’un match de Ligue des Champions. Le latéral a énormément attaqué, sans grande réussite mais ses courses vers l’avant ont fait craindre un danger permanent sur la surface bavaroise (15e, 38e). Un centre pour Barcola qui aurait mérité mieux (54e). Il a aussi perdu quelques ballons dangereux (29e). Le Portugais a fait aussi le boulot défensivement comme cette intervention sur Laimer qui se présentait face au but (6e) ou sur le côté (40e). Averti (83e), il a fini par baisser le pied.

- Zaïre-Emery (5,5) : il confirme ses bonnes dispositions du moment. Préféré à Neves encore un peu juste, le jeune Parisien s’est montré costaud dans l’engagement (5 duels sur 9 gagnés, 3 tacles réussis). Il a effectué un bon travail de récupération aussi et ne s’est pas caché, alors que son équipe était en difficultés. Il provoque un coup-franc très intéressant et un carton jaune après une faute de Bischof (47e), qui venait d’entrer. Le milieu de terrain a beaucoup donné et a eu l’opportunité d’égaliser (78e). Il doit mieux faire sur ce centre (90e+3).

- Vitinha (5,5) : si le PSG a autant souffert, notamment en première période, c’est aussi en raison du pressing exercé sur le Portugais. Kimmich et parfois Pavolovic ne l’ont pas lâché d’une semelle. Partout où il allait sur le terrain, le champion d’Europe avait l’un des deux sur le dos. De quoi contrarier le jeu de son équipe, lui qui est l’habituelle rampe de lancement. L’infériorité numérique bavaroise lui a offert plus de liberté et il a enfin pu distribuer le jeu à son compte, multipliant les changements d’orientation, insuffisant toutefois. Une belle frappe cadrée aussi (68e) obligeant Neuer à la parade.

- Ruiz (3,5) : lui aussi est passé à côté ce soir. Il est apparu terriblement empreinté, voire lourd sur le terrain, trop souvent dépassé par la vitesse des joueurs du Bayern. L’Espagnol a joué avec le frein à main par ses transmissions trop lentes pour donner du rythme. Pas au point physique, il a logiquement perdu la plupart de ses duels (4/6) et est trop court pour revenir sur Olise lors de l’ouverture du score (4e). Une soirée sans où, marqué par les efforts, il a été remplacé par Neves (66e), buteur de la tête sur l’un de ses premiers ballons (74e). Le jeune Portugais a beaucoup contribué à la pression parisienne de la fin de rencontre. Il fut aussi tout proche du doublé (80e).

- Kvaratskhelia (5,5) : une performance à deux visages ce soir. Le premier en première mi-temps moribond, voire même aux abonnés absents. L’ailier, qui a démarré côté gauche, a manqué de présence. On ne l’a presque pas vu, si ce n’est pour réclamer des fautes. Passé dans l’axe une fois Dembélé sorti, il a commencé à hausser le ton avant d’être intenable une fois sur la gauche. Une fois sur son côté préférentiel, l’ancien Napolitain a fait des dégâts, multipliant les percussions et les centres (61e, 65e, 71e, 87e). Il lui a manqué un peu de précision et de réussite.

- Dembélé (non noté) : pas encore complètement soigné, il a démarré dans le onze de départ et n’aurait peut-être pas dû. Discret dans ce début de match où il évoluait en pointe, il n’a pas eu le temps de se mettre en évidence si ce n’est sur ce but où il est logiquement signalé en position de hors-jeu (24e). Dans la foulée, trop gêné par sa blessure, il a demandé son changement, remplacé par Lee (25e - note 6). Le Coréen, entré en ailier droit, a tenté d’apporter son dynamisme. Son jeu, un peu trop stéréotypé, a mis du temps à mettre la défense adverse à revers. Une frappe hors cadre (43e) à son actif, une autre sans danger pour Neuer (68e) avant de distribuer un centre décisif légèrement dévié par Kane pour le but de Neves (74e). Il a bien failli répéter ça avec cette fois la tête à quelques centimètres du poteau du Portugais (80e).

- Barcola (3) : aligné sur le côté droit dans un premier temps, il n’a pas tardé à se mettre en évidence en laissant sur place Stanisic d’un contrôle orienté (14e). Il n’a pas rechigné à la tâche à travailler, seulement c’est trop insuffisant pour la C1. Passé sur le côté gauche après l’entrée de Lee, l’ancien Lyonnais a encore soufflé le chaud et le froid. Il y a par exemple cet enchaînement contrôle-frappe en pleine course où il échoue sur Neuer (30e), et cette reprise où il doit faire beaucoup mieux (54e). Il a trop rarement tenté de défier Laimer, qui s’est finalement régalé. Décevant et remplacé par Ramos (66e). Ce dernier a pris la pointe et a permis d’offrir un vrai point de fixation devant. D’ailleurs, sa présence dans la surface mobilise Upamecano sur le but de Neves.

Bayern Munich :

- Neuer (6) : malgré ses huit arrêts, le vétéran allemand n’a pas vraiment réalisé d’arrêt notable, la faute à des frappes parisiennes souvent trop axiales. Son arrêt le plus difficile fut probablement cette frappe de Bradley Barcola, qu’il a repoussée en faisant barrage avec son corps. Il a été précieux pour les siens en gagnant du temps à chaque dégagement. Même s’il la touche du bout des gants, la volée de João Neves était presque indéfendable.

- Stanisic (5) : très entreprenant, il a parfois trop hésité avant de relancer, mettant en danger sa défense, mais ses montées auraient bien pu déboucher sur au moins un but pour le Bayern Munich. À la 40e, il a manqué de peu de reprendre vers le but un centre de Joshua Kimmich, après avoir été à l’origine de l’action grâce à un pressing devant la surface parisienne. Il a bien fermé son côté droit face aux assauts de Kang-in et Mayulu.

- Upamecano (7) : le défenseur central français a été impressionnant de polyvalence en première période. Avec le ballon, il a multiplié les courses pour permettre à son équipe de dépasser le bloc haut parisien, même si ses transmissions n’ont pas toujours été précises. Il peut aussi se targuer d’avoir tenu tête à la vitesse de Nuno Mendes.

- Tah (6) : alors qu’il aurait pu, à un moment ou à un autre, être mis en difficulté par la vitesse des attaquants parisiens, le scénario de la rencontre lui a finalement permis d’être à son aise. Il aura été impérial dans sa surface, à l’image de ce tacle pour empêcher Gonçalo Ramos de frapper à bout portant (72e). Lorsqu’il en a eu l’occasion, l’ancien du Bayer a trouvé des espaces dans le milieu de terrain, à l’image de cette passe longue pour isoler Serge Gnabry face à Lucas Chevalier.

- Laimer (5,5) : positionné latéral droit, le milieu de formation s’est régulièrement incorporé au milieu pour apporter le surnombre en attaque. Au marquage sur João Neves lors de la réduction du score, l’international autrichien peut s’en vouloir d’avoir laissé trop de liberté au Portugais, qui a pu armer cette volée du pied droit (74e).

- Kimmich (5,5) : pour son 100e match en Ligue des champions, l’Allemand de 30 ans ne s’attendait probablement pas à un match à deux facettes. S’il s’est approché du but parisien à plusieurs reprises en première période, il s’est ensuite positionné en sentinelle fixe une fois son équipe réduite à dix et a prouvé son importance dans ce secteur également, avec notamment quatre tacles et presque un sans-faute dans les duels au sol (cinq réussis sur six tentés).

- Pavlovic (4) : très précis dans son jeu de passes, le jeune formé à l’académie du Bayern a été l’un des plus en difficulté après l’expulsion de Luis Díaz. Malgré quelques récupérations bien senties, il n’a pas réussi à contenir les joueurs du PSG lorsque ces derniers entraient dans son champ d’action.

- Olise (6) : à l’image de son coéquipier exclu, mais de façon plus maîtrisée, Olise s’est montré discipliné en compensant les montées de son latéral, Konrad Laimer. Face à Nuno Mendes, il n’a pas toujours choisi le meilleur dribble, mais rien de plus normal lorsqu’on dispute le couloir droit face au meilleur latéral gauche du monde. Avec ce tir repoussé par Lucas Chevalier et repris ensuite par Luis Diaz, il est impliqué dans l’ouverture du score bavaroise (4e). Sérieux défensivement, il a aussi tenté quelques percées en solitaire. Remplacé par Kim Min-jae (81e).

- Gnabry (7) : aligné derrière Harry Kane, l’Allemand a été le point de liaison de l’attaque bavaroise, créant plusieurs situations dangereuses grâce à ses passes dans la surface. Il a été malheureux devant le but, d’abord avec un lob passé largement au-dessus du cadre (25e), puis avec une frappe sèche et rasante du droit, repoussée par un poteau avant de longer la ligne et de toucher le montant opposé. Il a été remplacé à la pause par le jeune Tom Bischof (45e - note 4,5), venu solidifier le milieu de terrain.

- Diaz (7) : voir ci-dessus.

- Kane (6) : attaquant de métier, l’Anglais a ce don pour être utile dans tous les compartiments du jeu. Dans le premier acte, il a décroché à plusieurs reprises afin de permettre à ses coéquipiers de prendre la profondeur et de mettre à mal la défense parisienne — même si l’on peut regretter de le voir si loin de la cage de Lucas Chevalier. En seconde période, il a tout fait pour conserver le ballon le plus longtemps possible, avec beaucoup de succès et un brin de malice. Remplacé par Leon Goretzka (88e).