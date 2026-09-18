Espagne : la liste de Luis de la Fuente avec 2 retours et 1 nouveau

Luis de la Fuente vient de dévoiler la première liste de l’Espagne championne du monde, en vue des matches de Ligue des Nations contre l’Angleterre (26 septembre), la Croatie (29 septembre, 6 octobre) et la Tchéquie (3 octobre). Une liste où ne figure pas Marcos Llorente qui a récemment annoncé sa retraite internationale. Sélectionné de justesse pour le Mondial le Blaugrana Gavi n’est pas présent non plus.

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Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague.



🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

En revanche, il y a des retours. À commencer par celui du défenseur du Real Madrid, Dean Huijsen. Idem pour le milieu offensif du Barça, Fermín Lopez. Pour le reste, l’Intériste Josep Martinez profite de la blessure de Joan Garcia pour entrer dans la liste. Enfin, le petit nouveau se nomme Roberto Fernandez. À 24 ans, l’attaquant international Espoir célèbre sa première convocation après son bon début de saison avec l’Espayol (6 buts).

La liste :

Gardiens : Unai Simón (Athletic), Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter).

Défenseurs : Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelone), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Cubarsí (FC Barcelone), Huijsen (Real Madrid), Laporte (Athletic), Cucurella (Real Madrid), Grimaldo (Atlético de Madrid).

Milieux : Rodri (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Zubimendi (Arsenal), Olmo (FC Barcelone), Fermín (FC Barcelone).

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Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), Ferran Torres (PSG), Nico Williams (Athletic), Víctor Muñoz (Liverpool), Baena (Atlético de Madrid), Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Roberto Fernández (Espanyol)