Juventus : Massimiliano Allegri encense Dušan Vlahović

En conférence de presse avant d'affronter l'Hellas Vérone, l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri a tenu à couvrir d'éloges sa nouvelle recrue en attaque, Dušan Vlahović, acheté 80 millions d'euros bonus compris en provenance de la Fiorentina. Le technicien bianconero l'a même comparé a deux des avant-centres les plus prolifiques d'Europe depuis plusieurs saisons... Une signature qui vient confirmer un recrutement intéressant du côté de la Vieille Dame, avec également l'arrivée du milieu de terrain suisse Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach.

«Avec Haaland et Mbappé, il est l'un des meilleurs avants-centres actuels, a assuré le technicien sextuple champion d'Italie. Il a déjà beaucoup marqué et a des qualités extraordinaires, mais surtout une grande envie de progresser. (...)Le risque le plus grand demain (dimanche) ? L'arrivée de Vlahovic et (Denis) Zakaria a créé un enthousiasme important, ce qui est positif, mais il ne faut pas se mettre en surrégime, il faut jouer comme d'habitude. La force d'une grande équipe reste malgré tout de garder un équilibre», a-t-il déclaré avant de jouer la 24e journée de Serie A.