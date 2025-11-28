FC Barcelone : Hansi Flick fait le point pour Pedri et Ronald Araujo

Un début de semaine à oublier pour le FC Barcelone. En déplacement sur la pelouse de Chelsea ce mardi en Ligue des Champions, les Blaugranas ont bu la tasse et se sont faits humilier face aux Blues (3-0). Une déculottée qui a mis en exergue plusieurs carences de l’équipe d’Hansi Flick. Outre les déboires défensifs matérialisés par Ronald Araujo, exclu en première période après une faute stupide, un manque de créativité criant a été observé dans l’entrejeu. Privés de Pedri depuis le début du mois, les Culés risquent de retrouver leur maître à jouer pour la rencontre de ce week-end contre Alavés ce samedi (16h15). En effet, à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, Pedri était de retour à l’entraînement collectif ce vendredi et devrait être dans le groupe ce samedi.

Une information confirmée par Hansi Flick en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur allemand en a également profité pour donner des nouvelles d’Araujo, absent de l’entraînement ce vendredi et qui ne sera pas de la partie contre Alavés : «Pedri est de retour. Il aura certainement du temps de jeu contre Alavés, mais pas comme titulaire. On verra. Il pourrait même jouer quelques minutes en première mi-temps…Araujo a une gastro-entérite. Il ne s’entraîne pas aujourd’hui et manquera également le match de demain. On est tous abattus. La défaite contre Chelsea a été difficile à encaisser. On pensait pouvoir gagner. Il faut rester optimistes pour le prochain match.»