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Amical : la RD Congo affrontera le Chili à Orléans

Par Kevin Massampu
1 min.
RD Congo vs. Bénin - CAN 2025 @Maxppp

La République démocratique du Congo ne disputera pas son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde face au Chili, à La Línea de la Concepción. En effet, le maire de la ville espagnole a décidé d’interdire la tenue de la rencontre suite à l’épidémie d’Ebola qui touche le pays africain. La rencontre entre les Léopards de Sébastien Desabre et les Chiliens de Nicolás Córdova se tiendra ce mardi, à Orléans, à huis clos.

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Qualifiée pour son premier Mondial depuis 1974, la RD Congo aura fort à faire dès son entrée en lice. En effet, les coéquipiers de Chancel Mbemba et de Cédric Bakambu affronteront le Portugal pour leur premier match, le 17 juin (19h). Ils seront ensuite opposés à la Colombie, le 24 juin (4h), avant d’affronter l’Ouzbékistan, quatre jours plus tard (1h30). Les trois rencontres des Léopards se disputeront aux États-Unis.

Pub. le - MAJ le
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