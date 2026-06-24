Gonçalo Oliveira, la muraille au pied gauche qui va stabiliser le Stade Rennais

À l’heure où le football moderne arrache les talents à leur cocon dès le premier frémissement, Gonçalo Oliveira, lui, incarne une espèce en voie de disparition : celle des enfants d’un seul club. Entré dans les écoles de foot du Benfica à l’âge de 5 ans et demi (lors de la saison 2012/13), le natif de Lisbonne a tout connu sous le maillot des Encarnados. Les embouteillages matinaux sur les routes de Lisbonne pour rejoindre l’entraînement au pied de l’Estádio da Luz, le titre de champion national U17 décroché en 2022/2023, jusqu’à l’éclosion finale au centre de formation de Seixal. Cette trajectoire linéaire s’est accélérée de façon vertigineuse au fil des catégories. Dès la saison 2023/24, alors qu’il n’est encore qu’un junior U18, il effectue ses premiers pas avec le Benfica B lors d’un match de Premier League International Cup, tout en goûtant aux U23 (2 matchs de Liga Revelação).

La suite après cette publicité

La saison suivante (2024/25) est celle de la confirmation : il devient un pilier des U23 avec 28 rencontres au compteur et s’offre la Taça Revelação, tout en continuant à s’aguerrir avec l’équipe B (3 matchs) et à découvrir l’Europe en UEFA Youth League (7 matchs). Le point d’orgue de cette ascension intervient lors de l’exercice 2025/2026. Devenu le patron incontesté des U19 en Youth League – brassard vissé au bras et 1 but en 9 matchs jusqu’en demi-finale – le gaucher a parallèlement enchaîné 24 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives avec l’équipe B en deuxième division portugaise. Une transition brutale chez les adultes avalée à pleines dents par un jeune joueur à la mentalité irréprochable, réputé pour son éthique de travail et sa capacité à tirer tout un vestiaire vers le haut.

La suite après cette publicité

Un profil de "faux lent" au pied gauche en or

Dans le sillage de la glorieuse école de défenseurs de la formation lisboète, le jeune lusitanien affiche une panoplie moderne et complète. Du haut de son grand gabarit (1,83m), celui qui a débuté sa formation comme milieu défensif avant de reculer d’un cran combine impact physique et intelligence de jeu. Le virus du duel le caractérise particulièrement. Solide sur l’homme, il excelle dans le domaine aérien et se montre régulièrement dangereux dans la surface adverse, en atteste sa surprenante efficacité offensive cette saison (3 buts en équipe B). La relance chirurgicale fait également partie de sa panoplie. Doté d’un profil de gaucher très recherché sur le marché européen, il possède cette capacité rare à casser les lignes adverses par la passe et à prendre des risques payants à la construction. La polyvalence tactique s’ajoute à ses nombreux atouts. S’il s’est installé dans l’axe gauche d’une défense à quatre, sa formation de couteau suisse lui permet d’évoluer sans ciller dans une défense à trois ou même de dépanner au poste de sentinelle. Face à des adversaires plus vieux, plus chevronnés et plus préparés physiquement, sa résilience lui a permis de gommer son jeune âge - 19 ans seulement - pour s’imposer d’emblée comme un titulaire indiscutable à l’échelon professionnel avec l’équipe B en Liga 2 Portugal. Une solidité et une précocité qui en font, sans surprise, un habitué des sélections nationales de jeunes. Véritable cadre des sélections portugaises, Gonçalo Oliveira compte déjà à son actif une solide expérience internationale avec 12 capes en U17, 10 en U18, 12 en U19 et déjà 4 apparitions marquantes avec les Espoirs (Sub-21) du Portugal.

Le rêve brisé en Youth League

C’est sur la scène européenne que son âme de capitaine a pris toute sa dimension cette saison. À la tête d’une génération dorée, Gonçalo Oliveira a guidé le Benfica jusqu’au prestigieux Final Four de l’UEFA Youth League à Nyon en avril dernier. Un retour au premier plan très attendu pour le club, qui courait après les sommets européens depuis son sacre en 2022. Impressionnant d’assurance, le jeune défenseur central s’est affirmé comme le guide d’une "fournée de luxe" bien décidée à ramener le trophée à Lisbonne.

La suite après cette publicité

Pourtant, l’aventure s’est arrêtée brutalement aux portes de la finale face au Club Brugge. Malgré une entame de match dominatrice, le manque de réalisme et un gardien adverse en état de grâce ont eu raison des espoirs portugais. Un coup d’arrêt cruel qui n’a pas empêché le capitaine d’assumer ses responsabilités face aux médias : « Nous étions dans un mauvais jour, ce n’était pas notre jour, le rêve est fini », avait-il confessé avec beaucoup de maturité au micro de BTV. Marqué par la défaite, il avait néanmoins tenu à saluer la ferveur des nombreux supporters portugais venus de toute l’Europe pour les soutenir, rappelant que retrouver ce niveau continental restait une étape fondatrice pour leur progression.

La comparaison avec Rúben Dias

Mais au-delà de ses qualités techniques, c’est son autorité naturelle qui a séduit les recruteurs rennais. Au Portugal, la comparaison revient en boucle : dans sa manière de replacer ses partenaires et de haranguer ses troupes par une communication permanente, Gonçalo Oliveira rappelle un certain Rúben Dias. Un leadership inné qui transcende les catégories d’âge. Même au sein d’un vestiaire de l’équipe B particulièrement riche en fortes têtes et en capitaines d’autres sélections U-17 U-18 U-19, le néo-Rennais a impressionné les observateurs portugais par sa maturité, se montrant capable de guider par la voix tout en restant assez humble pour observer et apprendre au contact de ses pairs. Ce caractère bien trempé n’a pas échappé aux entraîneurs de la saison 2025/2026 du Benfica : Bruno Lage et José Mourinho.

La suite après cette publicité

Intégré au groupe professionnel des Águias, Bruno Lage avait déjà décelé son potentiel en l’inscrivant sur la feuille de match lors du sacre en Supercoupe 2025 face au Sporting, en juillet dernier. Bien qu’il soit resté sur le banc, cette expérience lui a permis d’apprendre aux côtés du champion du monde argentin et capitaine de l’équipe, Nicolás Otamendi : « Ça a été fondamental de travailler avec ces joueurs, des gars que je suivais peut-être quand j’étais plus petit. Maintenant, c’est un rêve pour moi et pour tous les joueurs du centre de formation qui sont ici », avait-il alors confié au micro de BTV lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025 aux États-Unis. Le passage de témoin de Bruno Lage, limogé de ses fonctions en cours de saison en septembre dernier, avec le "Special One" a d’ailleurs donné lieu à des moments charnières dans son développement. En mars dernier, alors que 35 jeunes du club s’envolaient pour rejoindre les sélections nationales, Gonçalo Oliveira était resté de manière assez surprenante au Campus de Seixal. Face à la pénurie de défenseurs axiaux dans l’équipe première, le jeune capitaine a mené le groupe de jeunes restés sur place pour s’entraîner directement sous les yeux de Mourinho et tenter de bousculer la hiérarchie professionnelle. Une exposition au très haut niveau qui a parachevé sa préparation avant le grand saut à l’étranger.

𝗚𝗼𝗻𝗰̧𝗮𝗹𝗼 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲𝗶𝗿𝗮, 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 🇵🇹



Promesse du football lisboète, le défenseur de 19 ans rejoint la capitale bretonne en provenance du Benfica. 𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘎𝘰𝘯𝘤̧𝘢𝘭𝘰.



Une arrivée validée par @hellowork. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 20, 2026

Pourquoi Rennes réalise un coup parfait

En chipant le jeune défenseur pour la somme de 3,5 millions d’euros, le Stade Rennais – qui vient de boucler son exercice de Ligue 1 à la 6e place – réalise une opération typique de son savoir-faire. Le board breton a en effet réussi à devancer des courtisans ambitieux de l’élite française, tels que Strasbourg ou encore le RC Lens pour s’attacher les services d’un talent pisté par le FC Barcelone à l’automne dernier. Le club breton s’offre un joueur à très fort potentiel, âgé seulement de 19 ans, éduqué à la culture de la gagne et déterminé à franchir les étapes sans brûler les ailes de son développement.

Toutefois, les dirigeants lisboètes, conscients du joyau qu’ils laissent filer, ont assuré leurs arrières : le club portugais a inclus une clause de rachat prioritaire dans le deal, preuve que les Encarnados gardent un œil très attentif sur son évolution future. Rennes ne récupère pas seulement un défenseur central d’avenir pour stabiliser son arrière-garde, mais un véritable relais sur le terrain. Un jeune homme structuré qui, après avoir passé quatorze ans à polir sa formation dans l’ombre de l’Estádio da Luz, s’apprête désormais à faire la lumière sur le Roazhon Park.