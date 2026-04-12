Le propriétaire américain du FC Lorient dévoile ses ambitions époustouflantes

Les derniers jours ont été plutôt animés du côté de Lorient… Le départ à venir d’Olivier Pantaloni a ainsi fait mal en interne, au point où le club a publié un communiqué fort : « le FC Lorient prend acte de la décision d’Olivier Pantaloni de ne pas donner suite à la proposition de prolongation de contrat qui lui a été faite. Aussitôt après l’évolution de l’actionnariat mi-février, le FC Lorient a proposé à Olivier Pantaloni une offre de prolongation de deux ans pour s’inscrire dans la continuité de ses deux dernières saisons réussies. Cette offre était calibrée à la hauteur de son engagement et des résultats obtenus. Représentant la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraîneur du FC Lorient, cette offre traduisait aussi – dans un contexte économique pourtant exigeant - la pleine confiance des dirigeants du club et du groupe BKFC, et une volonté sincère de poursuivre l’aventure. De nombreux échanges ont eu lieu afin de finaliser cette prolongation jusqu’à hier soir ».

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Une agitation en coulisses qui ne correspond pas forcément à ce qui se passe sur le terrain, puisque les Merlus s’apprêtent à vivre une fin de saison tranquille, du haut de leur neuvième place en Ligue 1. Le maintien est pratiquement assuré, et les positions européennes sont trop loin, ce qui laisse présager des dernières journées tranquilles, et en coulisses, on peut déjà préparer le prochain exercice sereinement. Il faut dire que la formation bretonne prépare un nouveau projet assez ambitieux, avec l’arrivée de Demba Ba au poste de directeur sportif notamment.

Lorient vise l’Europe

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, Bill Foley, patron du groupe propriétaire du club Black Knight, n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions démesurées. « Cela nous permet d’être un peu plus agressifs pour tenir l’objectif qui a toujours été de jouer en Coupe d’Europe. Je ne sais pas si ce sera la Ligue des champions, c’est un but très ambitieux, mais je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas être en Ligue Europa ou en Ligue Conférence. Je ne me contente pas de jouer les seconds rôles, mes aspirations sont élevées », a-t-il d’abord expliqué, quand on lui a demandé ce que la prise de pouvoir totale de BKFC - jusqu’ici minoritaire - changeait pour le club. Le groupe américain est effectivement actionnaire unique du club depuis la fin du mois de janvier.

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« J’adore me retrouver dans une situation où personne ne pense que c’est possible, puis prouver le contraire. On jouera l’Europe et on fera les investissements nécessaires pour devenir un acteur sérieux en Ligue 1. On réalise une excellente saison, mais on est prêts à donner à Lorient les moyens d’être encore meilleur », a-t-il poursuivi, avant d’insister sur le fait qu’il ne souhaite pas faire de Lorient un club satellite de Bournemouth, club "principal" de Black Knight : « on ne veut pas être dans une logique de vente, mais d’acquisition. On ne souhaite pas perdre nos meilleurs éléments et être un club "yo-yo". À Bournemouth, nous avons engagé environ 50 millions d’euros dans un centre de haute performance pour l’académie et l’équipe première. Mon ambition est équivalente pour Lorient : avoir un centre de formation de premier plan afin d’attirer davantage de jeunes. Je veux être un point de chute pour les joueurs bretons, mais aussi pour les talents africains qui souhaiteraient venir en Europe ». Il a aussi affirmé que pour lui, Bournemouth et Lorient sont sur un pied d’égalité en termes d’importance. Espérons pour Lorient que les faits soient à la hauteur des paroles !