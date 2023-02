Rien ne va plus entre le PSG et Chelsea

La suite après cette publicité

C’est une affaire qui risque de laisser des traces. Le PSG a manqué le prêt d’Hakim Ziyech dans la nuit du 31 janvier au 1er février de quelques minutes. D’après le club parisien, la faute vient de Chelsea qui n’a pas été assez réactif et a surtout fait preuve d’un gros manque de rigueur dans l’envoi de documents. Pris en parallèle dans le dossier Enzo Fernandez, qu’il fallait ici aussi clore en un temps limité, les juristes des Blues ont raté leur coup.

Une charge de travail trop élevée et c’est le club français qui paye les pots cassés. Même si la LFP reconnaît que l’erreur vient de Londres, sa commission juridique n’a pas homologué le contrat de prêt de l’international marocain, malgré la demande parisienne. Ziyech retourne donc dans un club qu’il a tout fait pour quitter puisque dans la journée du 31, il prenait lui-même son téléphone pour forcer son départ. En vain. «Un cirque de classe A» titre ce matin The Telegraph.

Le PSG n’a plus aucune confiance en Chelsea

D’après le média anglais, le PSG n’est pas près d’oublier cette histoire manquée. Les relations entre les deux clubs sont au plus bas, et à l’avenir, Paris y réfléchira à deux fois avant de lancer des discussions avec son homologue anglais. Côté français, il s’agit d’un grand manque de professionnalisme, qui met en péril son avenir à court terme car il n’a pas complété son effectif, et pour le joueur, dont le retour à Londres s’annonce plus que délicat.

C’est Graham Potter qui devra le réintégrer à un effectif où il apparaît très loin dans la hiérarchie. Pour The Telegraph, le Marocain serait d’ailleurs particulièrement touché par ce rendez-vous manqué. Le train ne passe généralement qu’une seule fois. Il y aura peut-être une séance de rattrapage car d’après les informations du quotidien, le PSG n’a pas exclu de raviver son intérêt pour le milieu offensif Ziyech l’été prochain. Mais dans quel contexte avec Chelsea ?