Barça : Xavi prend position sur le cas Memphis Depay

Memphis Depay ne rentre plus dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. Mais le technicien catalan et le Barça ne laisseront pas l’attaquant néerlandais partir à n’importe quel prix. Après que le Barça ait fixé un prix d'appel à 20 millions d’euros, il faut désormais débourser à hauteur de 25 millions pour s’offrir les services de l’ailier batave de 28 ans, selon le quotidien espagnol AS.

Malgré 13 réalisations et 2 passes décisives en 38 matchs disputés la saison dernière, sa première en Catalogne, Memphis Depay, 28 ans, a dû faire face à une concurrence importante en attaque. Notamment avec les arrivées de Ferran Torres ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.