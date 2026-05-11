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Premier League

Tottenham - Leeds United : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
de zerbi @Maxppp
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Tottenham 0-0 Leeds Voir sur CANAL+ FOOT

Ce lundi, c’est la 36e journée de Premier League avec un choc de bas de tableau entre Tottenham et Leeds United. À domicile, les Spurs s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Antonin Kinsky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven et Destiny Udogie en défense. Joao Palhinha et Rodrigo Bentancur composent l’entrejeu avec Conor Gallagher un cran plus haut. En pointe, Richarlison est soutenu par Randal Kolo Muani et Mathys Tel.

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De leur côté, les Peacocks s’articulent dans un 4-3-3 avec Karl Darlow dans les cages derrière James Justin, Joe Rodon, Pascal Struijk et Jaka Bijol. Le milieu de terrain est assuré par Anton Stach, Ethan Ampadu et Ao Tanaka. Devant, Dominic Calvert-Lewin est soutenu par Daniel James et Brenden Aaronson.

Les compositions

Tottenham :

Tottenham

4-2-3-1
Officielle

Leeds United :

Leeds

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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