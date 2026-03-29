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EdF : Rayan Cherki très satisfait de la tournée américaine des Bleus

Par Kevin Massampu
1 min.
Rayan Cherki en Bleu @Maxppp
Colombie 1-3 France

Titulaire face à la Colombie, Rayan Cherki a réalisé une belle performance avec les Bleus face aux Sud-Américains (1-3), ce dimanche soir. Après ce deuxième match amical de l’équipe de France dans cette tournée américaine du mois de mars, le joueur de Manchester City a livré ses impressions au micro de TF1, expliquant notamment à quel point il est épanoui dans ce jeune effectif des Bleus.

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« On est très satisfaits. On a un groupe jeune qui joue bien. Nos coachs me comprennent parfaitement, donc franchement, on ne peut pas demander mieux. On est vraiment d’accord sur ce point-là. Et sur le terrain, je pense que vous l’avez vu aujourd’hui, vous l’avez vu contre le Brésil. C’est vraiment intéressant. Maintenant, on sait que ces deux matchs qu’on a très bien abordés, on les a très bien joués. Mais, on ne se précipite pas, on prend un match après l’autre et puis on est impatients d’être en juin, a-t-il indiqué avant de revenir sur son cas personnel. Bien sûr, je suis satisfait. Après, je peux toujours faire mieux. (…) Je pense que j’ai montré au coach que je suis capable d’apporter un plus collectif en dehors du terrain ou sur le terrain. »

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