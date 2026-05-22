PSG : une offre va arriver pour Gonçalo Ramos

Malgré son statut de joker de luxe sous les ordres de Luis Enrique, Gonçalo Ramos reste un joueur qui attire l’œil. L’attaquant portugais de 24 ans a souvent profité du temps de jeu qu’il avait pour trouver le chemin des filets. Auteur de 12 buts en 44 matches cette saison (19 buts en 46 matches la saison dernière), l’ancien buteur de Benfica n’est pour autant pas sûr de rester avec Paris. Forcément, après deux saisons passées avec le club de la capitale, l’envie d’avoir plus d’importance au sein d’une nouvelle équipe peut se comprendre.

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Justement, sur le marché des transferts, Gonçalo Ramos dispose d’une belle cote et plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements ces derniers mois. On évoquait notamment un intérêt de Manchester United et surtout de la Juventus qui est en pleine reconstruction. Mais ce vendredi matin, c’est un autre club qui apparaît comme un candidat sérieux dans ce dossier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan a fait de l’international portugais (24 sélections) sa priorité pour le poste de numéro 9.

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Le PSG se prépare à une offre

Le journal au papier rose donne plus de détails sur ce dossier. Courtisé par la sélection italienne, le coach Massimiliano Allegri ne serait pas contre rester avec les Rossoneri mais à condition d’avoir un mercato estival ambitieux. Dans ce sens, la qualification en C1 sera obligatoire et cela devrait notamment débloquer le dossier Leon Goretzka au milieu de terrain. L’ancien coach de la Juventus souhaite aussi renforcer son attaque avec un buteur et veut en priorité Gonçalo Ramos. C’est sa cible numéro un dans ce secteur.

D’après les indiscrétions du média italien, la direction milanaise, qui veut convaincre Allegri de rester, prépare une offre qui devrait être faite après le Mondial 2026. La concurrence sera rude et le PSG devrait réclamer une belle somme pour laisser partir son joueur. En cas d’échec dans ce dossier, le club a déjà coché le nom de deux autres attaquants : Dusan Vlahovic et Serhou Guirassy. Mais pour le moment, c’est bien sûr Gonçalo Ramos que souhaite avancer l’AC Milan qui veut faire une offre convaincante à Paris prochainement.