Amical : le Paris FC accroche Stuttgart grâce à Koleosho

Toujours pas de défaite pour le Paris FC en préparation. Après un succès face à Reims (1-0) et un match nul encourageant face à Côme (2-2), les Parisiens ont accroché le match nul à Stuttgart ce samedi (2-2). Liam Rosenior avait aligné un onze presque type au coup d’envoi, avec les titularisations des recrues Lassine Sinayoko, Pablo Pagis, ou encore Patrick Zabi. Mais l’ouverture du score fut allemande grâce à Jovanovic (15e, 1-0).

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Les Allemands ont même porté le score à 2-0 grâce à l’ancien Parisien, Dan-Axel Zagadou, auteur d’un but de la tête (54e, 2-0). Finalement, les Parisiens ont trouvé leur salut en la personne de Luca Koleosho, auteur d’un doublé après son entrée en jeu à la place de Moses Simon (71e, 105e). Le deuxième était un petit bijou de l’Italien, venu mystifier la défense allemande tout seul. Prochain rendez-vous pour le Paris FC : face à Mayence.