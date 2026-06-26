France-Norvège : gagnez 120 € sans risque avec une mise de 10 € !

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Déjà qualifiées pour les seizièmes de finale après avoir survolé leurs deux premiers matchs, l’Équipe de France et la Norvège s’affrontent pour s’offrir la première place du groupe I. Les dynamiques offensives des deux nations sont tout simplement terrifiantes : les Scandinaves ont inscrit 7 buts tandis que les Bleus en comptent 6 à leur actif. Quand à Kylian Mbappé et Erling Haaland ils totalisent déjà 8 buts à eux deux.

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