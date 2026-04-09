Chelsea : Enzo Fernandez a présenté ses excuses à Chelsea

Fin de l’histoire avec Chelsea ou fin de l’embrouille avec Chelsea ? L’avenir le dira, mais selon Skysports, Enzo Fernandez et son agent Javier Pastore se sont excusés auprès de la direction du club londonien. La suite logique après les déclarations de Pastore, plus tôt dans la journée, auprès de Top Mercato. «On est sur la même longueur d’ondes avec Chelsea. On a fait la paix hier et avant-hier entre Chelsea et le joueur. Il n’y a jamais vraiment eu de problèmes. Nous avons mis les choses au clair.»

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Rappelons qu’Enzo Fernandez a été mis à l’écart par son entraîneur Liam Rosenior, après des propos tenus durant la trêve internationale, où il a évoqué son désir d’habiter un jour à Madrid, ce qui a alimenté les rumeurs d’un départ l’été prochain. Suite à cette sanction, Javier Pastore avait exprimé son désaccord et évoqué un possible départ après la Coupe du Monde.