Lionel Messi va racheter un deuxième club !

À 39 ans, Lionel Messi va racheter un nouveau club espagnol. Le 16 avril dernier, le champion du monde 2022 argentin devenait officiellement le nouveau patron de l’UE Cornella, club catalan évoluant en cinquième division. Aujourd’hui, Marca nous apprend que la Pulga est en passe de s’offrir une équipe évoluant à un niveau plus élevé.

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Selon le quotidien, un accord de principe a été trouvé pour que Messi rachète le CD Eldense, récemment promu en deuxième division espagnole. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Le club, basé à Elda, en province d’Alicante, pointe actuellement à la 20e place (sur 22) du classement après deux matches nuls et deux défaites en quatre matches.